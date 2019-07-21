Які партії проходять в Раду: екзитпол ТСН
На замовлення телеканалу «1+1» екзитпол провели компанії Kantar TNS та Info Sapiens
Згідно з даними екзитполу ТСН у Раду проходять п'ять партій, це - «Слуга народу», яка з великим відривом зайняла перше місце, на другому місці - проросійська «Опозиційна платформа - За життя», третя сходинка у партії «Європейська солідарність», четверта - за партією «Батьківщина». До Ради також проходить «Голос» Святослава Вакарчука.
Екзитпол на замовлення телеканалу «1+1» провели компанії Kantar TNS та Info Sapiens.
Дані екзитполів ніколи повністю не збігаються з офіційними результатами виборів, але дають загальне уявлення про те, хто вийшов у лідери перегонів. Так, під час обох турів президентських виборів-2019 офіційні результати виборів та дані екзит-полів відрізнялися не більше, ніж на 2% (для лідерів перегонів). Серед іншого, такі масштабні опитування виборців можуть допомогти виявити масштабні фальсифікації, якщо вони мають місце.
Тож загальна картина виглядає наступним чином:
Слуга народу - 44,4%;
Опозиційна платформа - За життя - 12,5%;
Європейська солідарність - 8,5%;
Батьківщина - 7,7%;
Голос - 6%;
Сила і честь - 3,9%;
Опозиційний блок - 3%;
Радикальна партія Олега Ляшка - 2,9%;
Партія Шарія - 2,8%;
Свобода - 2,5%;
Українська стратегія - 2%.
Всеукраїнський екзитпол був проведений 21 липня 2019 року дослідницькими компаніями Kantar TNS та Info Sapiens на замовлення телеканалу «1+1». Загалом опитано близько 40 тис. виборців. Опитування виборців в багатомандатному виборчому окрузі проведено на 600 виборчих дільницях по всій України (крім спеціальних, закордонних дільниць та окупованих територій). Метод: особисте інтерв’ю на виході з виборчих дільниць (екзитпол). Теоретична статистична похибка вибірки - не більше 0,7%, але з врахуванням дизайн-ефекту та досвіду попередніх екзитполів, який враховує і систематичні похибки (як-от неохоплення спеціальних та закордонних дільниць), компанії-дослідники припускають, що похибка не перевищить 3%.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходили позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували 614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.
Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.