Які партії проходять в Раду: екзитпол ТСН



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На замовлення телеканалу «1+1» екзитпол провели компанії Kantar TNS та Info Sapiens

Згідно з даними екзитполу ТСН у Раду проходять п'ять партій, це - «Слуга народу», яка з великим відривом зайняла перше місце, на другому місці - проросійська «Опозиційна платформа - За життя», третя сходинка у партії «Європейська солідарність», четверта - за партією «Батьківщина». До Ради також проходить «Голос» Святослава Вакарчука.

Екзитпол на замовлення телеканалу «1+1» провели компанії Kantar TNS та Info Sapiens.

Дані екзитполів ніколи повністю не збігаються з офіційними результатами виборів, але дають загальне уявлення про те, хто вийшов у лідери перегонів. Так, під час обох турів президентських виборів-2019 офіційні результати виборів та дані екзит-полів відрізнялися не більше, ніж на 2% (для лідерів перегонів). Серед іншого, такі масштабні опитування виборців можуть допомогти виявити масштабні фальсифікації, якщо вони мають місце.

Інфографіка: ТСН

Тож загальна картина виглядає наступним чином:

Слуга народу - 44,4%;

Опозиційна платформа - За життя - 12,5%;

Європейська солідарність - 8,5%;

Батьківщина - 7,7%;

Голос - 6%;

Сила і честь - 3,9%;

Опозиційний блок - 3%;

Радикальна партія Олега Ляшка - 2,9%;

Партія Шарія - 2,8%;

Свобода - 2,5%;

Українська стратегія - 2%.

Всеукраїнський екзитпол був проведений 21 липня 2019 року дослідницькими компаніями Kantar TNS та Info Sapiens на замовлення телеканалу «1+1». Загалом опитано близько 40 тис. виборців. Опитування виборців в багатомандатному виборчому окрузі проведено на 600 виборчих дільницях по всій України (крім спеціальних, закордонних дільниць та окупованих територій). Метод: особисте інтерв’ю на виході з виборчих дільниць (екзитпол). Теоретична статистична похибка вибірки - не більше 0,7%, але з врахуванням дизайн-ефекту та досвіду попередніх екзитполів, який враховує і систематичні похибки (як-от неохоплення спеціальних та закордонних дільниць), компанії-дослідники припускають, що похибка не перевищить 3%.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходили позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували 614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.