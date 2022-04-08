США визнало, що Україна неодмінно переможе

Ленд-ліз від американців – дуже сильний хід

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На сорок третий день войны американский Сенат принял закон о ленд-лизе. И сразу по аналогии с прошлым ленд-лизом выстроилась вся будущая хронология войны.

Если полгода той войны сейчас уместились в сорок дней, то значит идти до Москвы (Берлина), еще семь месяцев. Если же войну закончить по сценарию Зеленского (то есть вытеснить агрессора на ту линию, с которой он начал свое нападение 24 февраля), то хватит и трех – четырех месяцев.

Почему я не рассматриваю другие варианты развития событий? Да потому, что государственный секретарь США Блинкен на днях прямо сказал, что «не существует сценариев войны с Россией, в которых Украина в конечном счете не победила бы».

То есть США вообще не видит у России шансов на победу

А к такого рода прогнозам американцев, я бы относился серьезно. Особенно после того, как они с точностью до часа предсказали время российского нападения. (В отличие, кстати, от меня и много еще кого, кто считал, что этого нападения вообще не будет).

Есть правда сценарий, что Путин бросит атомную бомбу, в надежде, что это может кардинально поменять весь ход войны. Это типичная для такого рода персонажей надежда на «вундервафлю». Но на этот счет у меня есть сильные сомнения, что такая команда будет выполнена.

Во-первых потому, что его генералы слишком много наворовали на проекте «вторая армия мира» и глупо помирать, когда столько денег припасено и ими еще только предстоит наслаждаться.

Я уверен: ни вариант «путинского рая», ни мало чем от него отличающийся вариант «ядерного пепла» в их планы не входит. Они видят себя в виде патрициев в своих огромных дворцах в форме китайских пагод или итальянских палаццо, но никак не в виде обгоревшего куска дерьма (коим они, по правде сказать, и являются).

Во-вторых, его армия так не хочет воевать, она так увлечена мародерством и садизмом, дезертирством и предательством, что всем ясно: никто из его солдат умирать за него не хочет.

Они все – упорные жизнелюбы и даже если Путин и нанесет ядерный удар, то идти в это пекло после этого ни у кого из них не появится никакого желания. Особенно после того, как у многих российских солдат, окопавшихся в районе Чернобыльской АЭС развилась тяжелая форма лучевой болезни.

А без того, чтобы зайти в зону поражения ядерного взрыва и оккупировать эту территорию, никакая победа невозможна даже если ядерный взрыв произвести.

В-третьих, применение ядерного оружия поставит крест на каких-либо надеждах снять санкции в обозримой перспективе. А без этого превращение России в третьеразрядную страну – сырьевой придаток Китая фактически гарантировано. Причем, достаточно быстро.

Стоило ли так биться за право контролировать Украину, если цена, которая за это будет заплачена, это превращение самой России в страну, которую контролирует Китай?

И вот тут мы подходим к самому, пожалуй, главному: Путин и его окружение (вместе со своей пропагандистской подпевкой) хоть и рассказывают нам, что они отдельная цивилизация и что европейские ценности они глубоко презирают, тем не менее зрителями своего представления хотят видеть именно европейцев. Именно от них они ждут восхищения и уважения.

Если вы отдельная цивилизация и не разделяете всех ценностей свобод и человеческих прав (а это буквально декларируется кремлевскими говорящими головами), то чего ж вы так трусливо отказываетесь признать факт того, что геноцид в Буче – дело ваших рук?

Мужественные представители «другой» цивилизации так себя не ведут. Они, напротив, говорили бы: да, это мы, мы ни во что не ставим человеческую жизнь, тем более – жизнь наших врагов, и поэтому режем и стреляем их как куропаток. Бойтесь нас! Мы ужасные и могучие. У нас другие ценности и мы их открыто декларируем!

Так вел себя Атилла, так вел себя Чингисхан. Так пытается вести себя их жалкий эпигон – Рамзан Кадыров. Но так не ведете себя вы, Путин, Песков и вся ваша банда. А чего так? Кишка тонка порвать с европейскими ценностями?

Конечно: вам же нужна наша оценка ваших «подвигов». Вы хотите нашего восхищения вашей брутальностью. Вам не нужны аплодисменты китайцев или филиппинцев. Вам нужна любовь Европы. Вы хотите, чтобы Запад признал вас.

Именно поэтому вы взяли для своей «спецоперации» буквы не своего алфавита, а латиницы

Все, что вы сейчас делаете, это экспортный вариант путинизма. Вариант для наших глаз, наших ушей, нашего ума. Не для китайского или камбоджийского.

Вы знаете, что китаец не будет впечатлен вашими подвигами. Он, по части развешивания вражеских кишков на заборе сильно вас превосходит и знает, что вам его не переплюнуть. Более того: и вы это знаете тоже. Поэтому у вас нет никакого шанса произвести на него впечатление своими выкрутасами.

Поэтому вы куражитесь перед нами. Мы единственная ваша аудитория. Вы хотите нашего, и только нашего внимания. Вам важна только наша оценка вас. У меня вообще складывается впечатление, что вся кремлядь живет лишь для того, чтобы почаще нам напоминать о том, что они есть на свете. Им грустно, когда мы о них забываем, они чувствуют себя незаслуженно брошенными...

Вы у нас (не в Китае) покупаете виллы, сюда отправляете свох жен и детей, но при этом хотите себя вести как дикие приматы. И чтобы мы к вам не совались со своими ценностями.

Так не будет. Вы либо будете жить по нашим правилам и, рано или поздно, станете частью нашей цивилизации. Либо вы будете показывать свое шоу в Пекине. Если там еще кого то интересуют артисты, которые изображая из себя отдельную цивилизацию, на поверку оказываются лишь плохой пародией на хорошо им известных монголов. Причем – древних.

Сегодня Украина бьется не только за свой европейский выбор

Это лишь часть ее битвы. Но она бьется еще и за то, чтобы вы, дурачье российское, тоже хоть когда-нибудь смогли его сделать. И пусть не сразу, вы это поймете. И будете на коленях просить прощения. И с этого искреннего покаяния и начнется возрождение России.

А пока – наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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