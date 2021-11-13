«Слуга народу» проситиме Ткаченка залишитися, – депутат

У «Слуги народу» наразі немає кандидатури на заміну Олександра Ткаченка

Парламентська фракція «Слуги народу» проситиме міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не йти з посади. Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив народний депутат з фракції Тарас Тарасенко.

Він зазначив, що для «слуг народу» заява Ткаченка стало несподіванкою.

«Вона була несподіваною для всієї фракції. І зараз у фракції ведуться переговори, і навіть у партійному чаті обговорюємо, щоб ми могли коментувати під його Facebook-постом, і, в принципі, просити його залишитися главою міністерства. Бо він справді ефективний менеджер», – сказав Тарасенко.

За його словами, у фракції «Слуга народу» до роботи міністра Ткаченка претензій не було. «Я вважаю, що він ефективно виконував свої обов'язки», – наголосив депутат.

Тарасенко прокоментував рішення уряду забрати Держкіно з відомства Мінкульту.

«Кіно – це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури. Ми це обговорюватимемо на фракції, щоб культура була все-таки двигуном освіти у нас в Україні», – сказав Тарасенко.

Нардеп зазначив, що оскільки рішення Ткаченка виявилося несподіваним, на посаду міністра культури кандидатів наразі немає.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Міністерства культури та інформаційної політики планує подавати у відставку.

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