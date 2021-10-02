Моє кадрове питання сьогодні розглядати не будуть, – Ткаченко

Міністр культури розповів, що вже звик до чуток про себе

«Я за цей час чув так багато чуток, що вони перетворилися у сніжний ком»

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що його кадрове питання сьогодні на виїзному засіданні фракції «Слуга народу» у Трускавці розглядати не будуть, повідомляє Lb.ua.

«Прийнаймі не збиралися», – сказав він.

Коментар Олександра Ткаченка Автор: ЛБТВ Ткачено також зазначив, що він чуток не коментує.

«Я за цей час чув так багато чуток, що вони у принципі перетворилися у сніжний ком. Коментувати сніжний ком не хочу», – додав міністр.

Кадрові зміни в уряді анонсував і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Цілком імовірно, що в жовтні-листопаді ряд міністрів позбавлять повноважень, ще радикальніший сценарій – у відставку піде увесь уряд. Остаточного сценарію, як кажуть джерела «Главкома» в Офісі президента, ще немає. Як і потенційного «розстрільного списку».

Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.