Закон про НАБУ, штурм центрів вакцинації. Новини 19 жовтня за хвилину

У Дніпрі сотні громадян вишикувалися в черги на вакцинацію

Депутати обрали віцеспікера парламенту, у містах «червоних» зон черги до пунктів вакцинації

Рада обрала віцеспікера

На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради обрали першого заступника спікера парламенту. Ним став Олександр Корнієнко. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. Більше читайте тут.

Очільник Мінекології написав заяву про відставку

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Більше читайте тут.

Директора НАБУ зможе призначати уряд

Верховна Рада у другому читанні підтримала зміни до закону про Національне антикорупційне бюро, щоб він відповідав Конституції. Так, повноваження призначати та звільняти директора відомства забрали у президента та передали уряду. Парламентарі переконують, що попри це Кабмін не зможе втручатися у роботу антикорупціонерів. Більше читайте тут.

Активіст домігся через суд відкриття справи про вбивство Василя Стуса

Вінницький активіст Юрій Павленко на прізвисько Хорт через суд змусив Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо вбивства видатного українського поета, громадського діяча та борця за незалежність України Василя Стуса. Більше читайте тут.

ДБР перевіряє причетність Медведчука до оборудок з російським дизпаливом

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це йдеться на сайті ДБР. Більше читайте тут.

Депутатку Буймістер виключили з фракції «Слуга народу»

Народну депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, виключили з фракції «Слуга народу». Відповідну заяву фракції зачитав на засіданні у вівторок голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Більше читайте тут.

Мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворилися значні черги до пунктів вакцинації. Більше читайте тут.