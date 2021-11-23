На вас нападуть геї: російський депутат «налякав» польських прикордонників (відео)

Депутат Держдуми вирішив «відкрити правду» полякам, які охороняють кордон із Білоруссю

Одіозний депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов вирушив до Білорусі та звернувся зі смішною промовою до польських прикордонників. Відео з політиком опубліковано на YouTube.

Депутат на КПП намагався переконати прикордонників піти охороняти кордон із Німеччиною, інакше на них нападуть геї.

«Ви стали частиною Євросоюзу – отримуйте. Вони вас змусять зректися Христа, вони вас змусять визнати одностатеві шлюби. Вони будуть забирати ваших дітей і віддавати одностатевим сім'ям, тому що для них ваші сім'ї будуть занадто жорсткі. Вони будуть віддавати їх у толерантні одностатеві сім'ї. Ви втратите ваших дітей», – заявив депутат.

Нагадаємо, раніше депутат Державної думи РФ Віталій Мілонов опинився в епіцентрі чергового скандалу. Він потрапив на відео, де зафіксовано його конфлікт та бійку зі співробітниками спецстоянки в Кіровському районі Санкт-Петербурга.

Як відомо, 21 листопада, мігранти вчергове намагалися силоміць потрапити до Польщі з боку Білорусі. Цього разу група зі 150 біженців хотіла прорватися через кордон у районі села Дубичі-Церківні.

Упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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