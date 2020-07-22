«Слуги народу» хочуть ввести «відповідальність за пропаганду гомосексуалізму»



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Правозахисний ЛГБТ-центр заявив, що нардепи «ясно продемонстрували свою підтримку російської політики і з готовність встали під знамена руху за «традиційні цінності», очолюваного Росією»

Проєкт закону №3917 був зареєстрований у парламенті 22 липня, проте його текст не оприлюднений

Народні депутати з фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу та Олена Лис зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який вводить адміністративну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму».

Проєкт закону №3917 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму» був зареєстрований у парламенті 22 липня. Його текст наразі не оприлюднений, а тому невідомо, що саме автори мають на увазі під «пропагандою» і як саме пропонують її карати.

Правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» розкритикував ініціативу Мазурашу та Лис, заявивши, що ті «ясно продемонстрували свою підтримку російської політики і з готовність встали під знамена руху за «традиційні цінності», очолюваного Росією».

«Зайвим буде казати, що гіпотетичне ухвалення подібного закону в Україні відразу поставить хрест на євроінтеграції та зробить нашу державу ізгоєм у сучасному вільному світі. На щастя, шанси його ухвалення абсолютно нульові, але керівництву "Слуги Народу» варто було би звернути увагу на законодавчі ініціативи їхніх нардепів, які грубо суперечать декларованим принципам цієї партії та політичному курсу нашої держави», — йдеться в заяві організації.

Як повідомлялося раніше, народна депутатка від «Слуги Народу», голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила про підтримку легалізації одностатевих шлюбів в Україні.

Також нагадаємо, у липні 2013 року в Росії в кодекс про адміністративні правопорушення додали статтю 6.21, яка визначає злочином «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх». Вона передбачає штраф від 50 тисяч до 1 мільйона рублів.

Російські та міжнародні правозахисники неодноразово критикували застосування цієї статті, вказуючи, що вона є дискримінаційною відносно ЛГБТ. У 2017 році Європейський суд із прав людини визнав російську статтю про «гей-пропаганду» порушенням права на свободу висловлювання думки.