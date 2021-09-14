Європарламент закликав країни ЄС визнати одностатеві шлюби

Шлюби або зареєстровані партнерства, укладені в одній державі-члені, мають визнаватися у всіх країнах ЄС однаково

Депутати Європарламенту закликали уряди країн ЄС поважати права представників ЛГБТК-спільноти

Європейський парламент прийняв резолюцію про права ЛГБТКІ+, у якій наголосив, що одностатеві шлюби або зареєстровані партнерства мають однаково визнаватися у всіх країнах-членах ЄС, повідомили у пресслужбі Європарламенту.

14 вересня 387-ма голосами було прийнято резолюцію щодо прав ЛГБТКІ+. При цьому 161 євродепутат не підтримали цей документ, 123 утрималися від голосування.

У резолюції Європарламент наголосив, що представники ЛГБТКІ+-спільноти мають вільно реалізовувати свої права всюди в ЄС.

Шлюби або зареєстровані партнерства, укладені в одній державі-члені, мають визнаватися у всіх країнах ЄС однаково – незалежно від того, одностатевий це союз чи ні, вважають євродепутати.

Також в резолюції закликають всі країни ЄС приймати дорослих, згаданих у свідоцтві про народження дитини, як законних батьків.

Депутати Європарламенту звернули увагу на проблему дискримінації членів спільноти в Польщі та Угорщині, а також на те, що Румунія не оновила національне законодавство відповідно до постанови Європейського суду, що встановила, що законодавство про подружжя застосовується до одностатевих пар.

Європарламент закликав ЄС до застосування заходів щодо цих країн.

Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Європарламенту у березні 2021 року, шість країн ЄС не визнавали у випадку одностатевих пар факт наявності стосунків як підставу для надання посвідки на проживання, і в 11 країнах юридичні батьки дитини не можуть бути двома чоловіками або двома жінками.

Нагадааємо, Угорщина хоче заборонити ЛГБТ-контент для дітей.

Крім того, у липні з українських бібліотек почали вилучати книгу про одностатеві стосунки принцес.

Також відомо, що ЄС позбавить Польщу грошей через обмеження прав геїв.