«Слуги» і група «Довіра» хочуть провести сьогодні погоджувальну раду

Фракція партії «Слуга народу» і група «Довіра» запропонували сьогодні провести погоджувальну раду парламенту

На раді планується переглянути тижневий порядок денний засідань парламенту на 5–8 жовтня

Фракція партії «Слуга народу» і група «Довіра» запропонували сьогодні скликати і провести погоджувальну раду. Планується обговорити тижневий порядок засідань Верховної Ради на 5–8 жовтня. Про це повідомив у Telegram нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура.

«За ініціативою двох депутатських фракцій Верховної Ради пропонується сьогодні скликати і провести погоджувальну раду», – написав депутат.

Він додав, що на раді планується переглянути тижневий порядок денний засідань парламенту на 5–8 жовтня.

До повідомлення Качура прикріпив фотокопію звернення до спікера Верховної Ради, його заступників і голів інших фракцій. Його підписали голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і керівник депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч.

Зазначимо, кілька годин тому перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту у зв'язку з відсутністю затвердженого погоджувальною радою порядку денного.

На пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌