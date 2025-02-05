«Слуга» Клочко провів древній ритуал у приміщенні суду

Прибиральники виявили насіння маку в приміщенні Вищого антикорупційного суду

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні, провів «ритуал засіювання маку» у Вищому антикорупційному суді. Про це «Главкому» стало відомо з трансляції засідання.

Суддя ВАКС Ігор Маслов, який розглядає справу народного депутата, розповів про «неприпустиму поведінку» парламентаря. За його словами, прибиральники виявили насіння маку в приміщенні суду: в коридорі, в місцях, де здійснюють свою діяльність судді та прокурор.

«Перевірили камери спостереження. Як виявилось, нардеп Клочко провів ритуал засіювання маку. Це неприпустима поведінка. Має бути якась повага», – зазначив суддя.

Суддя оголосив депутату попередження, наголосивши, якщо ситуація повториться – суд «вживатиме інших заходів».

Як відомо, засівання маком – це давня традиція, яка має глибоке символічне значення в українській культурі та традиціях інших народів. Мак використовували у різних обрядах, зокрема й для захисту від злих сил.

У народних віруваннях мак вважався магічною рослиною, яка захищала від нечистої сили. Його розсипали навколо оселі, на подвір’ї, біля дверей або в кутках хати, щоб злі духи не могли проникнути всередину. Вважалося, що нечиста сила змушена рахувати кожну макову зернину і не зможе нашкодити господарям.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від «Слуги народу» Андрію Клочку.

Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна.

Згодом стало відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні на 11 млн грн.