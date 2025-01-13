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«Психофізіологічне відхилення». Безугла висловилася про представників ЛГБТ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Психофізіологічне відхилення». Безугла висловилася про представників ЛГБТ
Депутатка наголосила, що категорично виступає проти будь-якої дискримінації
фото з відкритих джерел

Нардепка опублікувала допис, в якому розкритикувала концепцію квот

Народна депутатка Мар’яна Безугла назвала представників ЛГБТ людьми, які мають психофізіологічні відхилення. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Парламентарка наголосила, що не є противницею представників ЛГБТ, однак назвала їх «відхиленням від норми».

«Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми, або, з наукового погляду, хворобами», – каже вона.

Безугла наголосила, що людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, «не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть».

Нардепка запевняє, що категорично проти дискримінації. Вона додала, що неприпустимо дискримінувати людину за фізичним чи психологічним станом, наприклад, відмовляти в роботі, бо та належить до ЛГБТ. Однак депутатка й проти того, аби на роботу приймали людину лише через належність до ЛГБТ.

«Отже, про мою позицію, до відома. Це частково писала і раніше: бути представником ЛГБТ – це не норма, а психофізіологічне відхилення», – каже Безугла.

Безугла висловилася про людей з ожирінням та ЛГБТ
Безугла висловилася про людей з ожирінням та ЛГБТ
скріншот

Нагадаємо, Безугла раніше заявила, що у Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті.

За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

До слова, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням.

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Теги: Мар’яна Безугла ЛГБТ здоров'я депутат

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