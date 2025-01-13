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Бойко проти НАЗК. Проросійський нардеп виграв другий суд

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Бойко проти НАЗК. Проросійський нардеп виграв другий суд
Обранцю загрожував штраф до 6,8 тис. грн
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Юрій Бойко системно не подавав фінансових партійних звітів

Народний депутат і голова комісії з припинення політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко виграв чергову справу у Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Цього разу адмінпротокол НАЗК потрапив на розгляд до судді Печерського райсуду Києва Олега Білоцерківця. У документі йшлося, що Юрій Бойко не подав звіти про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру партії ОПЗЖ за 2021-2022 роки. Це, на думку Нацагентства, є порушенням статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Нардеп не з’явився на засідання, але передав через канцелярію суду письмові пояснення. Політик заявив, що в Україні заборонена діяльність ОПЗЖ на підставі рішення судів. Починаючи з 5 жовтня 2022 року, партія у стані ліквідації. Бойко додав, що у його повноваження як голови ліквідаційної комісії не входить подання фінансових звітів політсили до НАЗК.

Суддя Білоцерківець погодився з аргументами нардепа Бойка. Із тексту постанови суду випливає, що НАЗК в межах своєї компетенції здійснює державний контроль саме за діяльністю політичних партій. А що стосується політичної партії, діяльність якої заборонена і є припиненою, то у неї відсутній обов`язок подання звітів до НАЗК.

«У матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили, що голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Юрій Бойко є посадовою особою, на яку, згідно з законодавством, покладено обов'язки подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру», – сказано у постанові суді.

Водночас інша суддя Печерського райсуду Києва Світлана Гречана, розглядаючи адмінпротокол НАЗК на нардепа Юрія Бойка за не подачу звіту партії ОПЗЖ за ІІ-ІV квартали 2020 року, дійшла висновків: голова ліквідаційної комісії Юрій Бойко мав подавати фінансові звіти партії. Однак тоді обранець уник покарання, оскільки закінчилися терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, що стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

Станом на початок зими НАЗК оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Як повідомляв «Главком», за неподання партійних звітів суди оштрафували на 5,1 тис. грн  голову Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитра Корчинського і лідерку нині забороненої в Україні Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко. 

Нагадаємо, що 17 грудня 2024 року нардеп Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після свого резонансного відео, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. 

Згодом після допиту в СБУ народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир» записав відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

У грудні 2024 року Верховна Рада підтримала запит нардепа Романа Лозинського до президента України з вимогою позбавити депутата Юрія Бойка звання Героя України.

Крім цього, Юрій Бойко перебуває у Реєстрі зрадників, який веде рух «Чесно». З іменем цього політика в країні десять років тому спалахнув корупційний скандал, відомий як «вишки Бойка». Влітку 2018 року Бойко разом з Медведчуком брали участь у конференції у Санкт-Петербурзі. Після чого СБУ розпочала розслідування щодо сепаратизму.

У 2019 році ДБР завело ще одне кримінальне провадження через політ Бойка і Медведчука в Москву. Справу було відкрито за статтею «Зловживання владою або службовим становищем».

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Теги: суд війна Юрій Бойко партії НАЗК Опозиційна платформа — За життя

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