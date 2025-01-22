Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади ЗСУ Дмитру Рюмшину

За час командування Дмитра Рюмшина самовільне залишення частини у бригаді набуло масового характеру

Сьогодні, 22 січня, суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину – тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що за час командування Дмитра Рюмшина самовільне залишення частини у бригаді набуло масового характеру.

Нагадаємо, 20 січня працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння Міністерства оборони і командування ЗСУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади. Він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо, що серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертували.

До слова, головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.