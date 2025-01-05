Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Орбан несподівано опинився в Індії

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Орбан несподівано опинився в Індії
Орбан проводить відпустку в Індії
фото з відкритих джерел

Угорський прем'єр перебуватиме в Індії до 16 січня – тобто майже три тижні

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан разом із сімʼєю поїхав у кількатижневу відпустку до Індії, про що офіційно не повідомлялось. Про це стало відомо з публікацій в індійських ЗМІ, на які звернув увагу незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі.

У своєму Facebook Хадхазі опублікував фото індійської газети, де розповідається про візит Орбана в супроводі дружини, двох доньок і ще пʼяти людей до штату Керала.

Орбан несподівано опинився в Індії фото 1

Як встановило видання HVG.hu, на фото, окрім Орбана, можна побачити бізнесмена Крішну Кумара, який керує аюрведичним лікувальним центром в Угорщині.

В іншій статті, опублікованій Хаджазі, наводяться слова водія тук-тука (популярний в Індії вид транспорту), який підвозив Орбана.

Там також повідомляється, що угорський премʼєр зупинився зі своєю сім'єю у п'ятизірковому готелі Fragnant Nature в місті Кочі штату Керала. Вартість номера там може становити від 100 тисяч форинтів за ніч (понад 240 євро).

За даними місцевих ЗМІ, угорський прем'єр перебуватиме в Індії до 16 січня – тобто майже три тижні. Востаннє Орбан публікував повідомлення у соцмережах 28 грудня, після чого пішов у відпустку.

Речник премʼєра Угорщини Берталан Хаваші на питання Telex про те, як довго Орбан перебуває в Індії, з якою метою, скільки коштуватиме проживання та харчування його оточення і хто за це платитиме, заявив, що не розголошуватиме інформацію про його «сімейні або приватні плани» .

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».

До слова, Польща засудила рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана надати політичний притулок польському депутату та ексзаступнику міністра юстиції Марчіну Романовському, якому інкримінують розтрату бюджетних коштів. 

Читайте також:

Теги: харчування Facebook Віктор Орбан депутат міністр політичний притулок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петр Фіала повторив вимогу новообраного президента збільшити витрати на оборону – і закликав європейських союзників посилити свій військовий потенціал і участь в Україні
«Був здивований розмовою». Премʼєр Чехії обговорив з Трампом війну в Україні
10 грудня, 2024, 13:01
Про зникнення ємностей із вірусами спочатку не повідомляли
Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з лабораторії в Австралії
11 грудня, 2024, 12:10
Працевлаштування людей з інвалідністю. Міністерка соцполітики вказала на проблему
Працевлаштування людей з інвалідністю. Міністерка соцполітики вказала на проблему
12 грудня, 2024, 14:11
Найближчий місяць малюки перебуватимуть в гнізді з батьками
На станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів: милі фото
12 грудня, 2024, 12:25
Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції
Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції
13 грудня, 2024, 01:24
Активність Сонця з 22 по 24 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 22-24 грудня: якою буде сонячна активність
22 грудня, 2024, 08:01
Наразі на цьому місці, відповідно до українсько-польських домовленостей, діє тимчасове місце перетину кордону
До кінця 2024 року на кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
17 грудня, 2024, 17:44
Мотив нападу досі не з'ясований
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
23 грудня, 2024, 02:25
МОЗ Бельгії націлено на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомагати людям кинути шкідливу звичку, якщо нема інших способів
Перша країна ЄС заборонила продаж вейпів
30 грудня, 2024, 17:22

Соціум

Орбан несподівано опинився в Індії
Орбан несподівано опинився в Індії
В Узбекистані засуджено учасника російсько-української війни, який убив 10 бійців ЗСУ
В Узбекистані засуджено учасника російсько-української війни, який убив 10 бійців ЗСУ
США готуються до найсильнішого зимового шторму за останні 10 років: в небезпеці 62 млн людей
США готуються до найсильнішого зимового шторму за останні 10 років: в небезпеці 62 млн людей
Дрони атакували Білгородську область
Дрони атакували Білгородську область
Дрони масовано атакували Ростовську область (відео)
Дрони масовано атакували Ростовську область (відео)
У Данії над портом пролетіли 20 дронів, розпочато розслідування
У Данії над портом пролетіли 20 дронів, розпочато розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
86K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
34K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
21K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua