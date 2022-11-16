Скандальний нардеп Клочко позбувся посади в робочій групі щодо визначення меж столиці 

Комітет усунув обранці від головування і від участі в роботі

16 листопада Комітет з питань державної влади усунув Андрія Клочка («Слуга народу») від співголовування і участі в робочій групі, яка мала дослідити питання столичного анклаву Коцюбинського. «За» проголосували 17 з 27 членів комітету, пише «Чесно».

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Новими співголовами робочої групи обрані Роман Лозинський («Голос») та Олександр Аліксійчук («Слуга народу»).

«Група важлива, бо без неї неможливо знайти правовий механізм, як вирішити питання анклавів – Коцюбинського, Славутича і, відповідно, меж Києва. Група, яка була створена у 2020 році, більше двох років не працювала. Робота блокувалася і саботувалася головою комітету Андрієм Клочком. Його рішенням комітету не просто позбавили права головувати в цій групі – його виключили з неї», – наголошує член комітету Віталій Безгін («Слуга народу»).

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До наступного засідання очільники робочої групи Лозинський та Аліксійчук мають підготувати дорожню карту щодо подальшої роботи.

Нагадаємо, раніше громада селища Коцюбинського у поіменному голосуванні підтримала приєднання до міста Києва. Ще у 2018 році Київрада звернулася до парламенту з проханням виконати волю громади селища і приєднати анклав до столиці. Парламент перед місцевими виборами створив у 2020 році робочу групу, яка не засідала до цього часу.

Крім того, Клочко очолював комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Днями цей комітет вкотре відмовився обговорювати урядовий законопроєкт щодо статусу депутатів із заборонених судом партій.

До слова, у вересні Клочко виступив із законотворчою ініціативою, яка мала на меті зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ і спростити процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно впливала б на систему антикорупційних та правоохоронних органів – НАЗК, ДБР, БЕБ. G7 розкритикував законопроєкт. Після цього народні депутати не винесли це питання у порядок денний сесії. Перед цим засіданням члени комітету висловили недовіру Клочку.

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