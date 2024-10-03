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«Слугу» Андрія Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Слугу» Андрія Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн
«Слуга» придбав три земельні ділянки у Київській області, п’ять квартир у Києві, два нежитлових приміщення, а також автомобілі Tesla та Mercedes-Benz
фото з відкритих джерел

За інформацією НАБУ різниця між заробітком нардепа Клочка та вартістю купленого майна становила 11 млн грн

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«НАБУ та САП скерували до суду справу за звинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн», – сказано у повідомленні.

Варто наголосити, що у відомстві не називають ім’я нардепа, однак, беручи до уваги повідомлення НАБУ і САП від 2 травня, стає очевидним, що мова йде про нардепа від «Слуги народу» Андрія Клочка.

Відомо, що правоохоронці встановили, що у 2020-2021 pp. нардеп отримав у власність активи вартістю 25 млн грн, хоча за цей час офіційний дохід парламентаря та його дружини становив не більше 14 млн грн. Різниця між заробітком та вартістю купленого майна становила 11 млн грн.

Повідомляється, що «слуга» придбав три земельні ділянки у Київській області, п’ять квартир у Києві, два нежитлових приміщення, а також автомобілі Tesla та Mercedes-Benz.

«Щоб приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Парламентарю повідомили про підозру 2 травня цього року», – додали у НАБУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від «Слуги народу» Андрію Клочку. Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції. Як зазначається, нардеп був фігурантом розслідування @bihusinfo, після якого НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження. Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.  Як це часто буває, ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна», – йдеться у повідомленні.

Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн. Ця сума і була згадана у підозрі.

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Теги: декларація Mercedes Tesla Україна депутат

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