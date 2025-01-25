Військовозобов’язаний у суді скасував висновок ВЛК про придатність до служби

Суддя скасувала постанову ВЛК в частині визнання позивача придатним до служби та зобов’язала провести новий медогляд

Медики не взяли до уваги хронічні захворювання чоловіка

Львівський окружний адмінсуд скасував постанову районної ВЛК про придатність до військової служби військовозобов’язаного з хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату. Медиків зобов’язали провести новий медогляд, врахувавши діагноз чоловіка. Про це пише Zaxid.net.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, до суду звернувся військовозобов’язаний житель Львівщини, у якого є хронічні захворювання опорно-рухового апарату із 2012 року. Із початку повномасштабної війни чоловік неодноразово проходив ВЛК, яка визнавала його спершу непридатним, а потім обмежено придатним до служби. Проте згодом, у липні 2023 року, районна ВЛК не врахувала його діагноз, визнавши придатним до військової служби. Також у нього вилучили тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, де вказано, що його зарахували у запас за станом здоров’я.

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

«Відповідачем протиправно не взято до уваги документи про історію хвороби позивача, а відтак прийнято неправомірну постанову про придатність до військової служби», – вказано у рішенні суду

Суддя скасувала постанову ВЛК в частині визнання позивача придатним до служби та зобов’язала провести новий медогляд з врахуванням висновків суду. Судове рішення ще можна оскаржити.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що триває робота щодо внесення законодавчих змін для продовження строку повторного медогляду обмежено придатними.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.