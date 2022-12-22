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Соратник Порошенка нагадав, що не лише Зеленського Конгрес вітав стоячи

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Соратник Порошенка нагадав, що не лише Зеленського Конгрес вітав стоячи
Колаж з Favebook Володимира Вʼятровича

Вʼятрович згадав успіхи інших українських президентів

Конгрес США і раніше відзначав боротьбу і перемоги України. Про це у Facebook написав народний депутат від «Європейської солідарності», історик Володимир Вʼятрович.

«У Конгресі втретє стоячи вітали президента України. Бо кожного разу вітали Україну, яка бореться і перемагає», – звернув увагу Вʼятрович.

Соратник Порошенка запостив колаж зі світлинами Володимира Зеленського, а також президентів Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

Соратник Порошенка нагадав, що не лише Зеленського Конгрес вітав стоячи фото 1

«Мета цього тексту – підкреслити наші успіхи, а не знецінити котрогось із президентів», – додав він.

Користувачі по-різному відреагували на допис, проте відзначили його актуальність.

Соратник Порошенка нагадав, що не лише Зеленського Конгрес вітав стоячи фото 2

Особливо уважні «побачили» на фото юного голову Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака.

Соратник Порошенка нагадав, що не лише Зеленського Конгрес вітав стоячи фото 3

Не всім сподобалося, що фото Порошенка трохи крупніше, ніж інші.

Соратник Порошенка нагадав, що не лише Зеленського Конгрес вітав стоячи фото 4

Проте загалом підписники нагадали, що цього разу Україна повинна використати шанс докорінно змінити своє життя.

Соратник Порошенка нагадав, що не лише Зеленського Конгрес вітав стоячи фото 5

Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою в США. Це історичний візит, який під час повномасштабної війни з країною-терористкою Росіє засвідчує непохитну підтримку, яку надає Києву Вашингтон.

Глава України зустрівся із лідером США Джозефом Байденом та першою леді, які вітали Зеленського на галявині поблизу Білого дому.

Під час зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

Також відбулася спільна пресконференція двох лідерів, головні тези якої ми зібрали тут.

Теги: Володимир В'ятрович Офіс президента Володимир Зеленський президент США війна

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