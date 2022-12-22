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Зустріч Байдена та Зеленського. Головні тези із пресконференцій президентів

Альона Боженко
glavcom.ua
Зустріч Байдена та Зеленського. Головні тези із пресконференцій президентів
Ключові тези із пресконференцій Зеленського та Байдена
фото із відкритих джерел

Байден заявив, що передачу Patriot не можна розцінювати як ескалацію конфлікту, оскільки це оборонна зброя

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський вирушив за кордон. Український гарант вирушив США, де зустрівся із президентом Джо Байденом.

Ключові теми переговорів лідерів

Байден

  • Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків і не лише;
  • Путін не має наміру зупиняти війну проти України;
  • Ми поділяємо одне й те ж бачення справедливого миру – вільна, незалежна, безпечна Україна, що процвітає. Ми обоє хочемо, щоби війна закінчилася;
  • Байден: Чому ми не дамо Україні все, що вони хочуть, щоби ми дали? З двох причин. Є цілий Альянс, якому важливо підтримувати Україну (йдеться про єдність рішень блоку);
  • Інша причина - деякі західні політики не хочуть розпочинати війну (вважають, що така передає спровокує ескалацію) з Росією, розпочинати Третю світову війну. І цього можна досягти за рахунок того, щоб Україна здобула перемогу на полі бою;
  • Байден заявив, що передачу Patriot не можна розцінювати як ескалацію конфлікту, оскільки це оборонна зброя;
  • Путін може припинити війну за один день, але виграти її не зможе.

Зеленський

  • Справедливий мир – це ніяких компромісів щодо територіальної цілісності та відшкодування збитків;
  • За 300 днів цієї війни Україна та США вийшли на новий рівень союзництва, який на 100% наповнено реальним змістом;
  • Президент сподівається, що Конгрес США підтримає виділення чергового пакету допомоги у розмірі $45 млрд.
  • Що буде після передачі Україні Patriot від США? Ми дамо сигнал президенту Байдену, що хотіли б отримати ще Patriot.
  • Що стосується Путіна… У 2019 році у нас була зустріч. Він казав, що повномасштабного вторгнення не буде. Він усім брехав. Для чого йому відправляти меседжі?
  • Це Путін повинен бути зацікавлений, аби світ звертав на нього увагу. Він має бути зацікавлений, аби зберегти хоч щось від культури та історії його народу.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення.  З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.

Теги: зброя війна путін Володимир Зеленський Україна президент диктатор США Джозеф Байден

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