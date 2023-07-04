Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соратники Зеленського хочуть віддати контроль за призначенням суддів в руки Офісу президента

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Соратники Зеленського хочуть віддати контроль за призначенням суддів в руки Офісу президента
Наразі у судах вакантні майже 3 тис. посад
фото з відкритих джерел

Банкова зможе торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему «під себе»: подібна ініціатива має всі ознаки спроби узурпації влади

Народні депутати від «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт №9439, яким пропонується надати президенту повноваження у ручному режимі керувати призначенням суддів. Норма діятиме на час воєнного стану та рік після цього. Центр протидії корупції проаналізував законопроєкт.

Так, президент зможе повертати Вищій раді правосуддя (ВРП) подання про призначення судді, якщо щодо цієї особи є компрометуюча інформація від Служби безпеки (СБУ) чи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). 

Центр протидії корупції наголосив, що на практиці це надасть Офісу президента можливість фактично торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему «під себе». Такий інструмент дозволить і не допускати призначення суддів, які не захочуть «співпрацювати» з ОП, і навпаки – призначати повністю ручних суддів. Адже Офіс президента має прямий контроль над СБУ. 

«Наразі у судах вакантні майже 3 тис. посад. Це практично половина суддів, контроль над якими можуть отримати в Офісі президента, якщо Рада проголосує законопроєкт №9439. Тому подібна ініціатива має всі ознаки спроби узурпації влади», – прокоментувала заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан. 

Загалом якісне проведення процедур відбору суддів вже само по собі має відкидати можливість призначення сумнівних осіб на посаду судді. Своєю чергою відведення президенту виключно церемоніальної функції при призначенні судді має і мало на меті усунення політичного впливу на процес формування суддівського корпусу.

Зазначимо, що законопроєкт зареєстровано начебто на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Водночас він повністю протилежить суті статті 6 Конституції України та світовим принципам демократії.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав указ щодо покарання за корупцію в судах.

Читайте також: Кадрові конкурси з відбору… корупціонерів?
Теги: судова реформа президент правосуддя Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент привітав воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України із їхнім професійним днем
Зеленський розповів, для чого приїздив у Одесу
2 липня, 16:47
Зеленський подякував Хорватії за історичне голосування
Балканська держава визнала Голодомор геноцидом українського народу
28 червня, 12:37
Обама розповів, що йому та ексканцлерці Німеччини Ангелі Меркель довелося докласти багато зусиль, щоб переконати країни ЄС запровадити санкції проти РФ
Окупація Росією Криму: Обама зробив гучну заяву
23 червня, 18:52
Дональд Трамп під час виступу у Джорджії, 10 червня 2023 року
Приголомшлива сума: скільки Трамп зібрав коштів від виступів задля президентської кампанії
15 червня, 08:18
Путін взявся розповідати про важливість регулярних медоглядів
Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям (відео)
12 червня, 18:02
Експрезидент США Дональд Трамп
Трамп став об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів
8 червня, 04:55
Зеленський створив нову військову адміністрацію на Харківщині
Зеленський створив нову військову адміністрацію на Харківщині
6 червня, 18:10
Ініційована СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП)
Настоятеля храму УПЦ (МП) на Харківщині отримав підозру
5 червня, 15:51
Олена Зеленська під час промови ледве не розплакалася
Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям
4 червня, 20:11

Політика

Нардеп Алєксєєв вийшов з-під варти
Нардеп Алєксєєв вийшов з-під варти
Соратники Зеленського хочуть віддати контроль за призначенням суддів в руки Офісу президента
Соратники Зеленського хочуть віддати контроль за призначенням суддів в руки Офісу президента
Данілов назвав найголовніше завдання Сил оборони
Данілов назвав найголовніше завдання Сил оборони
«Діяч світового рівня». Міністр часів Януковича розхвалив Зеленського
«Діяч світового рівня». Міністр часів Януковича розхвалив Зеленського
Компенсація за біль та жаль. Нардепка анонсувала новації у Цивільному кодексі
Компенсація за біль та жаль. Нардепка анонсувала новації у Цивільному кодексі
Посол Франції завершує дипломатичну місію в Україні
Посол Франції завершує дипломатичну місію в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
29K
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
24K
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
21K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
20K
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
19K
Скандал із військовими на Хмельниччині: територіальний центр комплектування відреагував

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту