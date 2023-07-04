Соратники Зеленського хочуть віддати контроль за призначенням суддів в руки Офісу президента

Банкова зможе торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему «під себе»: подібна ініціатива має всі ознаки спроби узурпації влади

Народні депутати від «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт №9439, яким пропонується надати президенту повноваження у ручному режимі керувати призначенням суддів. Норма діятиме на час воєнного стану та рік після цього. Центр протидії корупції проаналізував законопроєкт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, президент зможе повертати Вищій раді правосуддя (ВРП) подання про призначення судді, якщо щодо цієї особи є компрометуюча інформація від Служби безпеки (СБУ) чи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Центр протидії корупції наголосив, що на практиці це надасть Офісу президента можливість фактично торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему «під себе». Такий інструмент дозволить і не допускати призначення суддів, які не захочуть «співпрацювати» з ОП, і навпаки – призначати повністю ручних суддів. Адже Офіс президента має прямий контроль над СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наразі у судах вакантні майже 3 тис. посад. Це практично половина суддів, контроль над якими можуть отримати в Офісі президента, якщо Рада проголосує законопроєкт №9439. Тому подібна ініціатива має всі ознаки спроби узурпації влади», – прокоментувала заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

Загалом якісне проведення процедур відбору суддів вже само по собі має відкидати можливість призначення сумнівних осіб на посаду судді. Своєю чергою відведення президенту виключно церемоніальної функції при призначенні судді має і мало на меті усунення політичного впливу на процес формування суддівського корпусу.

Зазначимо, що законопроєкт зареєстровано начебто на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Водночас він повністю протилежить суті статті 6 Конституції України та світовим принципам демократії.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав указ щодо покарання за корупцію в судах.