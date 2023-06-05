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Настоятеля храму УПЦ (МП) на Харківщині отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Настоятеля храму УПЦ (МП) на Харківщині отримав підозру
Ініційована СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП)
фото: пресслужба СБУ

Коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області. Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ. Невдовзі разом із сім’єю оселився на території країни-агресора.

Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав «війною всього світу з руським міром».

Однією з перших це відео розмістила на власному Телеграм-каналі прокремлівська партія РФ «Єдина Росія».

Згодом «виступ» клірика «підхопили» інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали «росТБ».

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

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Теги: росія поліція правосуддя контрнаступ УПЦ МП церква Харківщина СБУ

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