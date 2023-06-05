Настоятеля храму УПЦ (МП) на Харківщині отримав підозру

Коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області. Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

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Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ. Невдовзі разом із сім’єю оселився на території країни-агресора.

Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав «війною всього світу з руським міром».

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Однією з перших це відео розмістила на власному Телеграм-каналі прокремлівська партія РФ «Єдина Росія».

Згодом «виступ» клірика «підхопили» інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали «росТБ».

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

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Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.