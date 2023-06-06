Зеленський створив нову військову адміністрацію на Харківщині

Указ набирає чинності з дня його опублікування

У Красноградському районі Харківській області буде створена нова військова адміністрація. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, що опублікований на сайті Офісу президента.

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«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю утворити Наталинську сільську військову адміністрацію Красноградського району Харківської області», – йдеться в указі глави держави.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Харківській ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Зеленський створив міську військову адміністрацію в окупованому Скадовську.