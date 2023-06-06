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Зеленський створив нову військову адміністрацію на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський створив нову військову адміністрацію на Харківщині
фото: Офіс президента

Указ набирає чинності з дня його опублікування

У Красноградському районі Харківській області буде створена нова військова адміністрація. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, що опублікований на сайті Офісу президента.

«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю утворити Наталинську сільську військову адміністрацію Красноградського району Харківської області», – йдеться в указі глави держави.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Харківській ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Зеленський створив міську військову адміністрацію в окупованому Скадовську. 

Теги: Володимир Зеленський президент Харківщина

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