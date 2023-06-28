Балканська держава визнала Голодомор геноцидом українського народу

Володимир Зеленський: «Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними»

Сьогодні, 28 червня, парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними», – наголосив Зеленський.

Раніше Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Раніше 28 березня Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.