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Балканська держава визнала Голодомор геноцидом українського народу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Балканська держава визнала Голодомор геноцидом українського народу
Зеленський подякував Хорватії за історичне голосування
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними»

Сьогодні, 28 червня, парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними», – наголосив Зеленський.

Раніше Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Раніше 28 березня Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Теги: Хорватія Володимир Зеленський Голодомор 1932-1933 років президент парламент

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