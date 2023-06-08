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Трамп став об'єктом розслідування у справі по «секретним документам»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп став об'єктом розслідування у справі по «секретним документам»
Експрезидент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Раніше адвокати Трампа висловили занепокоєння нібито «неправомірною поведінкою з боку спеціального прокурора Джека Сміта»

Минулого тижня федеральні прокурори офіційно повідомили адвокатам Дональда Трампа, що колишній президент США є об’єктом кримінального розслідування, яке розглядає його зберігання матеріалів національної безпеки на його курорті Мар-а-Лаго та перешкоджання правосуддю. Про це повідомляє The Guardian.

«Цей крок різко підвищує ставки для Трампа, оскільки розслідування, схоже, наближається до завершення», - пише видання.

Зазначається також, що два тижні тому адвокати Трампа зустрілись з генпрокурором Мерріком Гарлендом і висловили занепокоєння нібито «неправомірною поведінкою та зловживаннями з боку спеціального прокурора Джека Сміта». Видання зазначає, що під час зустрічі адвокати також намагались переконати генпрокурора не висувати кримінального обвинувачення Трампу.

Адвокатам Трампа надіслали «цільовий лист» за кілька днів до того, як вони зустрілися зі спеціальним прокурором Джеком Смітом, який веде справу документів Мар-а-Лаго, і вони стверджували, що прокурори не повинні висувати звинувачення колишньому президенту США в цьому питанні.

Як повідомляється, Трамп сказав, що департамент юстиції його особисто не поінформував про те, що він є мішенню, коли його прямо запитав репортер New York Times, але заперечив, коли його запитали, чи повідомили його команду юристів про призначення.

Ця подія сталася на тлі того, що прокуратура має докази злочинної поведінки в Мар-а-Лаго та вирішила, що будь-які звинувачення мають висуватися в південному окрузі Флориди, де розташований курорт, а не у Вашингтоні.

З цією метою прокурори минулого місяця почали видавати повістки до суду декільком помічникам Трампа, які змушували їх давати свідчення перед новим великим журі у Флориді, сформованим приблизно в той час, коли велике журі у Вашингтоні припинило збирати нові докази.

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Теги: Дональд Трамп президент розслідування прокуратура

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