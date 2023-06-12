Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям (відео)
Путін взявся розповідати про важливість регулярних медоглядів
фото з відкритих джерел

 Російський диктатор вкотре підкресив, що у нього немає ніяких складнощів зі здоров'ям 

Російський диктатор Володимир Путін розповів, що не хворіє, бо регулярно проходить медичні огляди і порадив уважно стежити за своїм здоров'ям. Про це він заявив після урочистої частини вручення держнагород у День Росії у Кремлі, пише Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Президент цокався з учасниками бокалами заходу, які як тост бажали йому міцного здоров'я. Зокрема, Путіну побажали ніколи не звертатися до лікарів, у відповідь президент пожартував, що «щоб не лікуватися, треба постійно до них (лікарів – прим. «Главком») звертатися». «Регулярно проходжу медогляди. І треба таки це робити всім», – заявив власник Кремля.

Зазначимо, у російського диктатора Володимира Путіна нібито таке здоров'я, яке можна побажати лише самому собі. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. «Він як був, так і є – мегаактивний. Насилу за ним встигають ті, хто працює з ним поруч. Його енергетиці можна лише позаздрити», – заявив Пєсков, додавши, що в жодних бункерах Путін ніколи не сидів.

Також у тій же промові представник диктатора назвав брехнею заяви про двійників та бункер Путіна. За його словами, російський лідер був і залишається активним, і сам відвідує заходи.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін розповів, що його робочий графік дозволяє спати приблизно по шість годин на добу, хоча у ніч на 1 червня вийшло «набагато менше». 

Зазначимо, голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

Читайте також: Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
Теги: путін президент диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Супермодель Аліна Байкова з'явилася в Каннах у футболці «Fuck you Putin»: зчинився скандал
26 травня, 23:01
Путін втратив величезну кількість військ у Бахмуті
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян війна
22 травня, 13:25
22 грудня 2022 року міський голова Владислав Атрошенко вручив полковнику ЗСУ, а нині начальнику військової адміністрації Дмитру Брижинському відзнаку «Почесний громадянин Чернігова». Тоді між ними був мир
Військові проти цивільних. Як Банкова «добивала» мера Атрошенка Війна і влада
10 червня, 12:00
Українські солдати стріляють з гармати біля Бахмута, де точаться запеклі бої з російськими військами, 15 травня 2023 року
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше» Світова преса
Вчора, 21:30
Контроль над Бахмутом: Зеленський розставив крапки над «і»
Контроль над Бахмутом: Зеленський розставив крапки над «і»
21 травня, 14:09
Президент України Володимир Зеленський
Іран цинічно відреагував на звернення Зеленського щодо постачання безпілотників РФ
27 травня, 22:14
Британію у підтримці України не зупинять погрози Кремля – глава МЗС Клеверлі
Британію у підтримці України не зупинять погрози Кремля – глава МЗС Клеверлі
7 червня, 20:18
Білоруський та російський диктатори зустрічаються у Сочі у неформальній обстановці
Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь
9 червня, 15:24
Деякі люди не погоджуються виїхати до Херсона в надії перечекати підтоплення
Рятувальна операція на Херсонщині: влада звернулася до тих, хто відмовляється від евакуації
8 червня, 21:11

Політика

Путін, що вбив майже 9 тис. українців, звинуватив Україну в «обстрілах гуманітарних об'єктів»
Путін, що вбив майже 9 тис. українців, звинуватив Україну в «обстрілах гуманітарних об'єктів»
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям (відео)
Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям (відео)
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
Російські хакери атакували урядові портали Швейцарії
Російські хакери атакували урядові портали Швейцарії
Смерть Берлусконі: чим запам’ятався експрем’єр Італії
Смерть Берлусконі: чим запам’ятався експрем’єр Італії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
33K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
31K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
17K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду
15K
Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?
14K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту