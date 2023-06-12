Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям (відео)

Російський диктатор вкотре підкресив, що у нього немає ніяких складнощів зі здоров'ям

Російський диктатор Володимир Путін розповів, що не хворіє, бо регулярно проходить медичні огляди і порадив уважно стежити за своїм здоров'ям. Про це він заявив після урочистої частини вручення держнагород у День Росії у Кремлі, пише Telegram-канал RIA Kremlinpool.

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Президент цокався з учасниками бокалами заходу, які як тост бажали йому міцного здоров'я. Зокрема, Путіну побажали ніколи не звертатися до лікарів, у відповідь президент пожартував, що «щоб не лікуватися, треба постійно до них (лікарів – прим. «Главком») звертатися». «Регулярно проходжу медогляди. І треба таки це робити всім», – заявив власник Кремля.

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Зазначимо, у російського диктатора Володимира Путіна нібито таке здоров'я, яке можна побажати лише самому собі. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. «Він як був, так і є – мегаактивний. Насилу за ним встигають ті, хто працює з ним поруч. Його енергетиці можна лише позаздрити», – заявив Пєсков, додавши, що в жодних бункерах Путін ніколи не сидів.

Також у тій же промові представник диктатора назвав брехнею заяви про двійників та бункер Путіна. За його словами, російський лідер був і залишається активним, і сам відвідує заходи.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін розповів, що його робочий графік дозволяє спати приблизно по шість годин на добу, хоча у ніч на 1 червня вийшло «набагато менше».

Зазначимо, голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.