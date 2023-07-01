Головна Країна Політика
search button user button menu button

Покарання за корупцію в судах: Зеленський підписав указ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Покарання за корупцію в судах: Зеленський підписав указ
Зеленський підписав указ щодо покарання за корупцію в судах
фото: Офіс президента України

Відтепер за корупцію в судах саджатимуть на 10-15 років із конфіскацією майна

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національнох безпеки і оборони «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя». Відтепер за корупцію в судах позбавлятимуть волі на 10-15 років із конфіскацією майна. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя», – ідеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Пропонується, зокрема, внести зміни до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя – передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Крім того, пропонується посилити роль інституту суду присяжних та розширити його застосування. Також рекомендується проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна.

До того ж запропоновано вдосконалити порядок обрання суддів Верховного суду до Великої палати Верховного суду та запровадити механізм їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних суді.

Розглядається можливість запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа тощо. А також проведення ефективного і прозорого кваліфікаційного оцінювання суддів за кращими світовими стандартами та методиками як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Зазначається, що Кабінету міністрів у взаємодії з Венеціанською комісією необхідно буде підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду України.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Вищий антикорупційний суд України 18 травня обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 14 липня або внесення застави в розмірі 107,36 млн грн.

Згодом суд змінив запобіжний захід Князєву – розмір застави зменшили до 75 млн грн замість 107. Він залишиться під вартою до 14 липня.

Читайте також:

Теги: суд Володимир Зеленський корупція указ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії
Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ
22 червня, 16:11
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо
Говорили про ситуацію на ЗАЕС: Зеленський провів важливу розмову з Трюдо
25 червня, 22:37
Володимир Зеленський: «Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс»
Трагедія біля укриття: Зеленський анонсував кадрові рішення
23 червня, 17:21

Політика

«Вважатиметься застосуванням ядерної зброї». Данілов прокоментував можливий теракт на ЗАЕС
«Вважатиметься застосуванням ядерної зброї». Данілов прокоментував можливий теракт на ЗАЕС
Покарання за корупцію в судах: Зеленський підписав указ
Покарання за корупцію в судах: Зеленський підписав указ
Зеленський назвав фактори, що сповільнюють контрнаступ
Зеленський назвав фактори, що сповільнюють контрнаступ
Загроза з Білорусі та просування ЗСУ: звернення президента (відео)
Загроза з Білорусі та просування ЗСУ: звернення президента (відео)
НАЗК склало протокол на Суркіса
НАЗК склало протокол на Суркіса
Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post назвав свої головні страхи
Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post назвав свої головні страхи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
58K
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
43K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
36K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
20K
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
13K
«Це не шоу»: Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Вчора, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту