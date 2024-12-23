Співпраця із Сирією, ситуація на Курщині. Зеленський провів Ставку

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії

Зеленський: Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї

Сьогодні, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ній обговорили роботу із Сирією після падіння режиму Башара Асада та ситуацію у Курській області. Про це повідомив глава України.

«Детально опрацювали роботу із Сирією після падіння Асада та його втечі. Доповідали сьогодні розвідки – Служба зовнішньої розвідки та ГУР, – міністри оборони і закордонних справ України. Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками», – йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів.

«Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства», – зазначив глава України.

Зеленський додав, що готовий працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада.

Також сьогодні була доповідь головкома Олександра Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції. За словами президента, є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї.

«Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тис. осіб. І важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном. Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили угоду про 100-річне партнерство між державами.