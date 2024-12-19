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РФ просувається на Донеччині: окупувала ще один населений пункт – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ просувається на Донеччині: окупувала ще один населений пункт – DeepState
Триває 1030-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Ворог окупував Трудове на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Трудове на Донеччині.

Крім того, окупанти просунулись в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

Нагадаємо, триває 1030-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 224 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням однієї ракети, 32 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 529 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

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Теги: ЗСУ окупанти Донеччина росія війна фронт ворог

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