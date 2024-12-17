У Сирії виявлено нове масове поховання. Режим Асада закатував понад 100 тис. людей

Після втечі Асада, якого звинувачують у масових позасудових вбивствах, по всій Сирії знаходять місця поховання жертв

Голова сирійської правозахисної організації повідомив про масове поховання під Дамаском у Сирії. Йдеться про тіла щонайменше 100 тис. людей, вбитих колишнім урядом поваленого президента Башара Асада, пише Reuters.

Керівник правозахисної організації розповів, що масове поховання в Аль-Кутайфа розташоване за 40 км від Дамаска. Воно містить тіла щонайменше 100 тис. людей, убитих режимом Асада.

За його словами, це одне з п’яти масових поховань, які він виявив за останні роки. Докази про масові поховання походять зі свідчень робітників, які втекли з Сирії.

​​«Сто тисяч – це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці», – сказав правозахисник.

Крім того він впевнений, що масових поховань більше. Більше того, за даними правозахисника, поряд із сирійськими жертвами є громадяни США та Великої Британії та інші іноземці.

Reuters пише, що розвідувальне відділення сирійських військово-повітряних сил «відповідає за передачу тіл із військових госпіталів». Також тіла транспортували до місць поховань за допомогою муніципального похоронного бюро Дамаска, персонал якого допомагав розвантажувати їх із рефрижераторних тягачів.

«Ми змогли поговорити з людьми, які працювали на цих масових могилах, які самі втекли з Сирії або яким ми допомогли втекти», – сказав правозахисник.

Правозахисники розмовляли з водіями бульдозеристів, які були змушені копати могили, і «багато разів за наказом здавлювали тіла, щоб вони помістилися, а потім покривали їх землею».

Нагадаємо, турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) організувало пошуково-рятувальну операцію у військову в'язницю Седная в Сирії, де можуть перебувати в пастці люди.