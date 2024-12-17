Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Сирії виявлено нове масове поховання. Режим Асада закатував понад 100 тис. людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Сирії виявлено нове масове поховання. Режим Асада закатував понад 100 тис. людей
Масове поховання, знайдене поблизу столиці Сирії, може містити тисячі тіл
фото із відкритих джерел

Після втечі Асада, якого звинувачують у масових позасудових вбивствах, по всій Сирії знаходять місця поховання жертв

Голова сирійської правозахисної організації повідомив про масове поховання під Дамаском у Сирії. Йдеться про тіла щонайменше 100 тис. людей, вбитих колишнім урядом поваленого президента Башара Асада, пише Reuters.

Керівник правозахисної організації розповів, що масове поховання в Аль-Кутайфа розташоване за 40 км від Дамаска. Воно містить тіла щонайменше 100 тис. людей, убитих режимом Асада.

За його словами, це одне з п’яти масових поховань, які він виявив за останні роки. Докази про масові поховання походять зі свідчень робітників, які втекли з Сирії.

​​«Сто тисяч – це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці», – сказав правозахисник.

Крім того він впевнений, що масових поховань більше. Більше того, за даними правозахисника, поряд із сирійськими жертвами є громадяни США та Великої Британії та інші іноземці.

Reuters пише, що розвідувальне відділення сирійських військово-повітряних сил «відповідає за передачу тіл із військових госпіталів». Також тіла транспортували до місць поховань за допомогою муніципального похоронного бюро Дамаска, персонал якого допомагав розвантажувати їх із рефрижераторних тягачів.

«Ми змогли поговорити з людьми, які працювали на цих масових могилах, які самі втекли з Сирії або яким ми допомогли втекти», – сказав правозахисник.

Правозахисники розмовляли з водіями бульдозеристів, які були змушені копати могили, і «багато разів за наказом здавлювали тіла, щоб вони помістилися, а потім покривали їх землею».

Нагадаємо, турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) організувало пошуково-рятувальну операцію у військову в'язницю Седная в Сирії, де можуть перебувати в пастці люди. 

Читайте також:

Теги: Сирія іноземці поховання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сирії повстанці звільнили людей з тюрми Седная, відомої як «бійня для людей»
Існування концтаборів в сучасному світі – це вирок людству
10 грудня, 20:13
Війна у Сирії
Чого очікувати Україні від війні в Сирії?
5 грудня, 13:48
Археологи сподіваються розкрити загадку знайденого саркофага
У Туреччині археологи знайшли ймовірну могилу Миколи Чудотворця
9 грудня, 12:09
Сполучені Штати застосували стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10
США понад 75 разів вдарили по базах ІДІЛ у Сирії
9 грудня, 08:39
«Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!» – йдеться у повідомленні Трампа
«Це не наша війна». Трамп прокоментував події у Сирії та згадав Росію
7 грудня, 19:14
Прем’єр Сирії заявив, що не збирається покидати країну
Країна повинна провести вільні вибори та зберегти державні об’єкти: головні заяви прем’єра Сирії
8 грудня, 09:15
Прем'єр Сирії назвав неясною подальшу долю армії країни
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
9 грудня, 09:56
РФ, Китай, Іран та КНДР сформували автократичну вісь, яка спільно діє проти західного світу
Захід не готовий до третьої світової війни, яка вже на носі – WSJ
15 грудня, 18:42
Рятувальники із Туреччини здійснюватимуть роботи у Сирії
Туреччина направляє рятувальників до найбільшої військової в'язниці Сирії
Вчора, 07:55

Політика

Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ
Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ
Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії
Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії
Європейські миротворці в Україні: президент Фінляндії попередив про небезпеку
Європейські миротворці в Україні: президент Фінляндії попередив про небезпеку
У Сирії виявлено нове масове поховання. Режим Асада закатував понад 100 тис. людей
У Сирії виявлено нове масове поховання. Режим Асада закатував понад 100 тис. людей
Розвідка повідомила стратегію північнокорейських військ на Курщині
Розвідка повідомила стратегію північнокорейських військ на Курщині
У Китаї страчено чиновника, який привласнив сотні мільйонів доларів
У Китаї страчено чиновника, який привласнив сотні мільйонів доларів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
52K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
32K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
12K
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua