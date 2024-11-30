В Алеппо вбито голову військової служби безпеки Сирії

Генерал Ахмад Худра Аль-Алі загинув під час бойових зіткнень

Під час бойових зіткнень між сирійськими урядовими силами та опозиційними збройними угрупованнями в Алеппо загинув начальник військової служби безпеки Сирії генерал Ахмад Худра Аль-Алі. Про це повідомляє haggin.az.

Як повідомлялося, після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста. Зазначається, що повстанці наразі контролюють більшу частину міста Алеппо та всю провінцію Ідліб. Провінція Хама розташована на південь від Ідлібу, її контролює режим Башара Асада.

Сирійські повстанці вже у Хамі. Надходить інформація про стрільбу у столиці Сирії Дамаск, нібито можливий держпереворот проти режиму Асада.



Також надходять повідомлення про розконсервацію сплячих агентів повстанського руху в багатьох містах. pic.twitter.com/BYgkqPlSjX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024

Раніше урядові війська Сирії заявили, що вийшли з другого за величиною міста країни Алеппо, щоб перегрупуватися та здійснити контрнаступальні дії проти повстанців.

Також повідомлялося, що сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.



Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.