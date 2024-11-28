Україна відреагувала на плани Фіцо поїхати в Москву 9 травня
«Може варто заїхати перед Москвою до Херсона, Запоріжжя, Харкова, Києва?», – Тихий звернувся до Фіцо
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що він приїхав би в Москву на парад 9 травня. Про це повідомляє «РБК-Україна».
«Ми можемо нагадати, що агресією проти України Кремль розтоптав пам'ять про спільну боротьбу у Другій світовій війні, боротьбу з нацизмом», – зазначив речник МЗС.
Георгій Тихий наголосив, що Україна брала активну участь у перемозі над нацизмом, і її роль не можна применшувати:
«Цю образу давно Путін завдав, але ми закликаємо всіх наших партнерів та європейських лідерів згадати факти, які полягають у тому, що загальні втрати, як ви знаєте, точної цифри ніхто не знає, але вона оцінюється від 50 до 75 млн осіб. І від 8 до 10 млн загиблих це українці, майже чверть населення тогочасної України».
Також речник звернувся до Фіцо та закликав його заїхати перед Москвою до Херсона чи Запоріжжя.
«Тому у нас питання, а що це за святкування лише в Москві та ігнорування ролі України у Другій світовій війні. Може варто заїхати перед Москвою до Херсона, Запоріжжя, Харкова, Києва? У ті міста, якими Друга світова прокотилася спочатку із заходу на схід, а потім зі сходу на захід», – додав Тихий.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мав би за честь приїхати до Москви 9 травня, щоб відзначити російський День перемоги у 2025 році.
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