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Україна відреагувала на плани Фіцо поїхати в Москву 9 травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна відреагувала на плани Фіцо поїхати в Москву 9 травня
У МЗС прокоментували намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до Москви
фото: Укрінформ

«Може варто заїхати перед Москвою до Херсона, Запоріжжя, Харкова, Києва?», – Тихий звернувся до Фіцо

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що він приїхав би в Москву на парад 9 травня. Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Ми можемо нагадати, що агресією проти України Кремль розтоптав пам'ять про спільну боротьбу у Другій світовій війні, боротьбу з нацизмом», – зазначив речник МЗС.

Георгій Тихий наголосив, що Україна брала активну участь у перемозі над нацизмом, і її роль не можна применшувати:

«Цю образу давно Путін завдав, але ми закликаємо всіх наших партнерів та європейських лідерів згадати факти, які полягають у тому, що загальні втрати, як ви знаєте, точної цифри ніхто не знає, але вона оцінюється від 50 до 75 млн осіб. І від 8 до 10 млн загиблих це українці, майже чверть населення тогочасної України».

Також речник звернувся до Фіцо та закликав його заїхати перед Москвою до Херсона чи Запоріжжя.

«Тому у нас питання, а що це за святкування лише в Москві та ігнорування ролі України у Другій світовій війні. Може варто заїхати перед Москвою до Херсона, Запоріжжя, Харкова, Києва? У ті міста, якими Друга світова прокотилася спочатку із заходу на схід, а потім зі сходу на захід», – додав Тихий.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мав би за честь приїхати до Москви 9 травня, щоб відзначити російський День перемоги у 2025 році.

Теги: МЗС Словаччина Україна росія Фіцо Москва парад

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