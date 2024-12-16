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Заступниця Кличка розповіла, які пільги мають ветерани у столиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Заступниця Кличка розповіла, які пільги мають ветерани у столиці
Заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла про пільги для ветеранів
фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Марина Хонда: «11 послуг доступні онлайн, людина за лічені хвилини може подати заявку будь-де будь-коли»

Заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що цьогоріч на програму «Захисник Києва» з міського бюджету виділено майже 10 млрд грн. Одним із ключових напрямів є надання матеріальної допомоги військовим, які перебувають на лікуванні після поранень. Про це Марина Хонда розповіла в інтерв'ю Главкому.

«Київ робить дуже багато для військових, які служать. Так, цього року Київ виділив з міського бюджету на програму «Захисник Києва» майже 10 млрд грн. Киянам з лав ЗСУ, які зараз перебувають на лікуванні після поранення, місто гарантує матеріальну допомогу у розмірі 45 тис. грн», – зауважила заступниця голови КМДА.

Зазначається, що заявку на виплату можна подати або офлайн, або онлайн за посиланням.

Зокрема, існує окремий напрямок – підтримка ветеранів та ветеранок, їхніх родин та родин загиблих. Він включає кілька видів матеріальної та медично-оздоровчої допомоги, різного роду компенсації, послуги з реабілітації, у тому числі психологічної, перенавчання тощо. Інформація про всі послуги та пільги від Києва є на «Порталі  захисника та захисниці». 

«Окрім того, 11 послуг доступні онлайн, тобто людина за лічені хвилини може подати заявку будь-де будь-коли. Це дуже зручно. Ми запустили цей сервіс за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка більш як пів року тому і продовжуємо його вдосконалювати. У планах – перевести абсолютно всі послуги, в тому числі нові, над якими працюємо, у «цифру»», – зауважує Хонда.

Найближчим часом, за словами заступниці голови, очікується підписання меморандуму з міністерством ветеранів і тоді можна буде одним кліком завантажувати у кабінет необхідні документи та підтверджувати виплати, гарантовані містом: «З травня 2024-го через електронний кабінет було подано майже 1400 заявок, а зареєструвалось понад 6 тис. людей».

Марина Хонда зазначає, що також влада створила координаційну раду з мультисистемною програмою допомоги ветеранам. До цієї програми залучені галузеві департаменти з охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, спорту тощо. Їхнє завдання – забезпечити координацію повернення ветерана до родини, до звичного життя.

Як зауважує заступниця Кличка, ще у 2015 році КМДА був створений «Київ Мілітарі Хаб» – центр комплексної підтримки учасників бойових дій. У 2022-му його переформатували під нові потреби.

«Коли почалась повномасштабна агресія Росії, майже всі військові, навіть ті, що мали погане здоров'я, пішли хто в ЗСУ, хто в ТРО. А родини залишились. І «Київ Мілітарі Хаб» почав дуже активно працювати з ними.  Тепер це установа, котра може повністю провести по всіх послугах, які надає місто – як захисників та захисниць, так їх родини та родини загиблих. І ми позиціонуємо хаб саме як такий, де допомогу отримують родинами», – наголошує Хонда.

Заступниця додає, що у хабі фахівці допомагають з усім: починаючи від того, як додати документи в електронну систему, закінчуючи взаємодією з усіма службами:

«Разом з тим кількість тих, хто приходить за допомогою, зростає в геометричній прогресії. До прикладу, кількість звернень до «Київ Мілітарі Хаб» зросла з 7 тис. у 2022 році до майже 30 тисяч у 2024-му. Тому на додачу до вже наявного хабу, ми запланували відкриття ще одного – вже на лівому березі».

Марина Хонда також навела приклад того, із чим звертаються: «Наприклад, хлопці ще лежать у лікарні, але вже зараз говорять про те, що хотіли б розвивати свій бізнес. Ветеранський бізнес – це добра ініціатива, але у процесі розмови з’ясовується, що вони не до кінця розуміють, як працювати з податковою, як взяти в оренду комунальне майно, як сплатити за тих кого, ти наймаєш на роботу тощо. Для всього цього треба пройти навчання».

Зазначається, що вже зараз 117 захисників та захисниць, членів їх родин та родин загиблих розпочали навчання у «Київській академії підприємництва».

«Це онлайн-навчання на 20 лекцій, які дадуть базові знання про підприємництво. Але ця історія – не лише про бізнес, а й про підтримку та можливість відновити віру в себе, отримати ресурси для побудови майбутнього. Серед тих, хто навчається, 57% – чоловіки, а 43% – жінки. 19% учасників – люди з інвалідністю», – зауважила заступниця мера Києва.

Як повідомляє Марина Хонда, у 2025 роках вже можна буде отримати щорічну одноразову матеріальну допомогу на оплату навчання у закладах вищої освіти за своїм вибором. Розмір – до 25 тис. грн. 

Нагадаємо, що грошову компенсацію замість житла отримають 337 киян. Це стосується захисників і захисниць з інвалідністю, а також родин загиблих, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в Києві.

Також Міністерство освіти та науки запустило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів. На ній є курси та повні навчальні програми.

Як повідомлялося, Рада запровадила пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

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Теги: пільги війна ветеран Марина Хонда КМДА Київ столиця пільга Віталій Кличко

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