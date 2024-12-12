Зеленський показав, який вигляд має перша підземна школа у Запорізькій області

Володимир Зеленський оглянув школу, побував на уроці та поспілкувався з дітьми про їхні враження від закладу та улюблені предмети

У Запорізькій області будують іще 10 підземних шкіл

У Запоріжжі президент України Володимир Зеленський відвідав перші заняття в сучасній підземній школі, де у дві зміни може безпечно навчатися 1000 дітей. Про це повідомляє Офіс президента України.

Наголошується, що це перша підземна школа в області. Проєкт реалізований за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки. Будівництво тривало шість місяців.

Це перша підземна школа в області фото: Офіс президента України

У підземному навчальному закладі є вода, світло, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції. Усе працює в автономному режимі. У класах – інтерактивне обладнання та нові меблі. Школа має ігрове приміщення, зону відпочинку, буфет і медпункт.

У підземному навчальному закладі є вода, світло, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський оглянув школу, побував на уроці та поспілкувався з дітьми про їхні враження від закладу та улюблені предмети.

«Я вас вітаю із тим, що маєте можливість спілкуватися, бачити одне одного та навчатися», – сказав президент фото: Офіс президента України

«Я вас вітаю із тим, що маєте можливість спілкуватися, бачити одне одного та навчатися», – сказав президент.

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Проєкт реалізований за фінансової підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки. Будівництво тривало шість місяців фото: Офіс президента України

Зараз у Запорізькій області будують іще 10 підземних шкіл. Там у безпечних і комфортних умовах зможуть навчатися понад вісім тисяч дітей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Запорізької області відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Глава держави заслухав доповідь командувача ОУВ «Таврія» Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем Himars та динаміку постачання боєприпасів до них.

Також сьогодні президент відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу.