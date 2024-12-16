Асад розповів, коли та за яких умов залишив Дамаск

Асад заявив, що залишався у Дамаску аж до ранку 8 грудня

Колишній президент Сирії, диктатор Башар Асад заявив, що нібито залишався в Дамаску до ранку 8 грудня. Про це пишуть росЗМІ. Політик уточнив, що покинув країну лише того вечора.

Асад додав, що за час подій, що відбулися в країні, жодного разу не розглядав можливість втечі з країни і відставки. Це перша публічна заява Асада після втечі, і падіння його режиму у Сирійській Арабській Республіці.

Асад заявив, що на момент, як він залишив країну, армія нібито «здала останні позиції», і «всі держінститути були паралізовані». Втім, диктатор висловив сподівання, що Сирія знову стане вільною та незалежною країною.

Раніше стало відомо, що сирійський диктатор Башар Асад тримав у таємниці від помічників, чиновників і навіть родичів свій план втечі з країни. За кілька годин до втечі в Москву 7 грудня Асад брав участь у зустрічі з приблизно 30 командирами армії і служб безпеки в міністерстві оборони. Він запевнив присутніх, що російська військова допомога вже в дорозі, і закликав сухопутні війська «триматися». Як розповів помічник із найближчого оточення Асада, після роботи диктатор заявив главі свого офісу, що їде додому, але натомість вирушив в аеропорт.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Цікаво і те, що сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі. Перекидання здійснювалось у 2018-2019 роках, а самі кошти належали Центробанку Сирії. При цьому, як зазначило обізнане джерело Financial Times, у зазначений період у країні спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти. Тоді резерви були «майже нульовими».

До слова, після падіння в Сирії режиму Башара Асада почалося «полювання» за активами його родини та родичів за кордоном. Про це The Wall Street Journal повідомив колишній чиновник Білого дому Ендрю Тейблер, який відстежив активи членів родини колишнього сирійського лідера.