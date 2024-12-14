Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї

Росіяни знищують корейців на рівні зі своїм стадним мʼясом, бо не розуміють їхнього реального бойового потенціалу

Військові з Північної Кореї пішли в бій понад тиждень тому. Це підготований, вмотивований та холоднокровний особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразка, переймається за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через втрати. Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов із позивним Осман.

Ось як, за словами Бунятова, характеризує військових з КНДР полонений росіянин: «Корейцы, которые прослужили вместе по 5-10-15 лет, умирают друг у друга на глазах, какая у них может быть мотивация? Наверное не здохнуть от расстрела, как и у наших зэков».

Як зазначає Осман, росіяни знищують корейців на рівні зі своїм стадним мʼясом, бо не розуміють їхнього реального бойового потенціалу.

«До дронів вони готовими не були і не будуть, зліплені з кісток і плоті, дохнуть так само, як і наші «братья», до всього цього додається надзвичайно погана координація, яка тільки погіршує їх становище. Свою інформаційну політику російські окупанти максимально спрямовують на возвеличення союзника та приписують йому «перемоги», за які здохло декілька сотень росіян, але зрозуміло чому… У майбутньому, це допоможе їм отримати більше халявного мʼяса для фронту», – пояснив Бунятов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.