У Харкові розслідують лікарську помилку акушерки, через яку померли двоє новонароджених

Лікар підозрюється в тому, що спочатку недбало поставилася до вибору сурогатної матері, а потім ще й помилилася в процесі вживлення ембріонів

У харківському суді слухають справу про лікарську помилку у репродуктивному центрі, через яку померли двоє новонароджених. Про це повідомляє Depo.Харків.

Лікар акушер-гінеколог репродуктивного центру підозрюється в тому, що спочатку недбало поставилася до вибору сурогатної матері, а потім ще й помилилася в процесі вживлення ембріонів. Було порушено і медичні регламенти, і чинні накази МОЗ.

В результаті у сурогатної матері з першою групою крові та негативним резус-фактором народилися двоє дітей з другою групою крові та позитивним резус-фактором. Несумісність за групами крові та резус-конфлікт призвели до гемолітичної хвороби у обох новонароджених.

Через імунну водянку обидві дівчинки після народження перебували у вкрай тяжкому стані, лікування не допомогло, новонароджені померли.

Незважаючи на те, що всі події відбувалися у 2019 році, слідство у справі ще не завершено. Суд ухвалив продовжити терміни досудового розслідування. Акушер-гінеколог все ще перебуває під домашнім арештом.

А СБУ та поліція не виключають, що випадок у медичному центрі міг бути частиною великої схеми із залучення українок як сурогатних матерів для іноземців з подальшим вивезенням новонароджених з України.

До слова, у Сумській області лікарку, через яку померла новонароджена дитина, засудили до одного року позбавлення волі.