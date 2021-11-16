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    У Харкові розслідують лікарську помилку акушерки, через яку померли двоє новонароджених

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    У Харкові розслідують лікарську помилку акушера-гінеколога, через яку померли двоє новонароджених - У Харкові розслідують лікарську помилку акушерки, через яку померли двоє новонароджених
    У Харкові розслідують лікарську помилку акушера-гінеколога, через яку померли двоє новонароджених
    фото з відкритих джерел

    Лікар підозрюється в тому, що спочатку недбало поставилася до вибору сурогатної матері, а потім ще й помилилася в процесі вживлення ембріонів

    У харківському суді слухають справу про лікарську помилку у репродуктивному центрі, через яку померли двоє новонароджених. Про це повідомляє Depo.Харків.

    Лікар акушер-гінеколог репродуктивного центру підозрюється в тому, що спочатку недбало поставилася до вибору сурогатної матері, а потім ще й помилилася в процесі вживлення ембріонів. Було порушено і медичні регламенти, і чинні накази МОЗ.

    В результаті у сурогатної матері з першою групою крові та негативним резус-фактором народилися двоє дітей з другою групою крові та позитивним резус-фактором. Несумісність за групами крові та резус-конфлікт призвели до гемолітичної хвороби у обох новонароджених.

    Через імунну водянку обидві дівчинки після народження перебували у вкрай тяжкому стані, лікування не допомогло, новонароджені померли.

    Незважаючи на те, що всі події відбувалися у 2019 році, слідство у справі ще не завершено. Суд ухвалив продовжити терміни досудового розслідування. Акушер-гінеколог все ще перебуває під домашнім арештом.

    А СБУ та поліція не виключають, що випадок у медичному центрі міг бути частиною великої схеми із залучення українок як сурогатних матерів для іноземців з подальшим вивезенням новонароджених з України.

    До слова, у Сумській області лікарку, через яку померла новонароджена дитина, засудили до одного року позбавлення волі.

    Теги: Харків СБУ суд лікар розслідування поліція хвороби
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    У Харкові розслідують лікарську помилку акушерки, через яку померли двоє новонароджених