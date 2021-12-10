Платний пластик, легендарний Поклад – Герой України. 10 грудня за хвилину

Звичні безкоштовні поліетиленові пакети в магазинах від сьогодні стали платними. Вартість різнитиметься від 2 до 3 грн в залежності від форми та щільності.

Україна купила партію антидронових рушниць виробництва Литви, Зеленський присвоїв Героя України загиблому під Іловайськом Півоваренку

США виділять $20 млн для посилення українських кордонів

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) та посольство США започаткували проєкт з посилення безпеки північної та східної ділянок кордону України, згідно з яким США нададуть Україні допомогу на $20 млн.

Донбас і «Північний потік-2»: Банкова розкрила деталі розмови Зеленського з Макроном

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 грудня, провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Деталі переговорів повідомила пресслужба Банкової. Заначається, що глави держав обговорили безпекову ситуацію навколо України.

Пластикові пакети під забороною. Як виконують закон київські магазини?

Відсьогодні, з 10 грудня, почав діяти закон щодо обмеження використання пластикових пакетів. Тож, безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах заборонено.

Вартість кульків тепер різнитиметься від 2 до 3 грн в залежності від форми та щільності.

Зеленський дав Героя України загиблому під Іловайськом полковнику ЗСУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому під Іловайськом 2014 року полковнику ЗСУ Павлу Півоваренку. Відповідний указ №630/2021 опублікований на сайті глави держави.

Україна закупила у НАТО антидронові рушниці

Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков розповів про закупівлю озброєнь у країн НАТО. Зокрема, через структури НАТО Україна купила партію антидронових рушниць виробництва Литви. «Протягом цього місяця ми отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА», – сказав Резніков.

Президент Хорватії назвав візит прем'єра до України «чистим шарлатанством»

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича в Україну «чистим шарлатанством» через напружену ситуацію у відносинах із Росією. На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.

Швейцарія продовжила замороження активів «сім’ї» Януковича

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення залишити замороженими активи колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.

У відомстві уточнили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.

Ігорю Покладу – 80. Президент присвоїв знаменитому композитору звання Героя України

Відомий український композитор, автор музики до багатьох фільмів, вистав та пісень Ігор Поклад сьогодні, 10 грудня, святкує 80-річчя. Глава держави Володимир Зеленський на честь ювілею композитора відзначив його найвищим званням Героя України. Відповідний указ був підписаний учора.