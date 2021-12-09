США ввели санкції проти Тупицького

У списку санкцій також згадується дружина колишнього судді – Ольга Тупицька

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти відстороненого глави Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги. Сталося це 9 грудня, в Міжнародний день боротьби з корупцією. Про це повідомляє Державний департамент США.

Тупицького Блінкен назвав причетним до «значних корупційних дій, зокрема взяття грошового хабаря під час перебування на посаді судді». Дружина відстороненого глави КСУ Ольга «була визнана учасницею цих дій».

Санкції проти Олександра і Ольги Тупицьких передбачають заборону в'їзду до США як посадовцям іноземних держав, причетних до великої корупції, та членам їхніх родин.

Олександр Тупицький з дружиною на відпочинку в Дубаї. Фото: Фокус

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти колишнього першого заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійної організації «Фонд Андрія Портнова».

Як відомо, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування ним указу про призначення Тупицького суддею КСУ. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного суду.

У листопаді Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна.

Однак Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський.