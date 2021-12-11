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    Чи будуть в Україні відключати світло? Відповідь Зеленського

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    В Україні можливі відключення електроенергії на місцевому рівні - Чи будуть в Україні відключати світло? Відповідь Зеленського

    В Україні можливі відключення електроенергії на місцевому рівні

    Фото: Unian

    В Україні стабільна енергетична ситуація, але локальні відключення світла можливі

    В Україні стабільна енергетична ситуація, проте не виключив, що інколи, на місцевому рівні, відключення електрики все ж можуть бути. Про це Володимир Зеленський розповів інтерв’ю телеканалу «1+1».

    «Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися, іноді. Це кроки для того, щоб зробити невеличку інформаційну хвилю, щоб це показати у тих чи інших ЗМІ. Глобально, у нас стабільна енергетична ситуація, як я і обіцяв. Тому що ми про це домовлялися, зокрема і на місцевому рівні, і з усією генерацією», – сказав президент.

    Зеленський наголосив, що в Україні є все для того, щоб стабільно пережити опалювальний сезон. «Відключень ніяких масових не буде. Ну якісь можуть бути», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, Петро Порошенко вважає, що Верховна Рада повинна негайно провести засідання для обговорення ситуації, пов’язаної з ймовірністю початку Росією повномасштабних військових дій проти України.

    Як відомо, Володимир Зеленський припускає можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму.

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    Теги: опалювальний сезон Володимир Зеленський Україна президент
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    Чи будуть в Україні відключати світло? Відповідь Зеленського