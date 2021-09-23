Геополітична сварка Франції, США та Австралії. Український посол вважає, що Україні доведеться визначатися

Лінія поведінки України у відносинах з Китаєм повинна бути дуже стриманою, переконаний Микола Кулініч

Посол України в Австралії Микола Кулініч: Україні треба однозначно визначитися щодо взаємин з Китаєм

Після створення нового блоку AUKUS офіційний Київ буде змушений шукати баланс між обов’язками стратегічного партнерства з США та Британією і бажанням розвивати партнерство з Китаєм. Про це у коментарі «Главкому» заявив посол України в Австралії Микола Кулініч.

«Україні треба однозначно визначитися, як будувати свої взаємини з Китаєм. У нас є свої зобов’язання, що випливають із стратегічного партнерства з США та Великою Британією. Разом з тим ми зацікавлені у розвитку потужного співробітництва з Китаєм в економічній сфері, яке не мусить впливати на нашу взаємодію з нашими стратегічними партнерами. Очевидно, що Китай очікуватиме чіткої позиції України щодо цього питання», – сказав дипломат.

Зі створенням AUKUS, вважає Кулініч, зміняться регіональні контури, які визначать реальних лідерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Найближчим часом ми будемо спостерігати за нарощуванням напруження в цьому регіоні, бо Китай просто так не відмовиться від своїх амбіцій одноосібного лідера в регіоні. Тим часом Америка та Велика Британія, особливо Австралія, нарешті реально показали, що вони думають про експансію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні», – додав посол.

Новий безпековий альянс, вважає співрозмовник «Главкому», свідчить про координацію зусиль глобального порядку і те, що цей «тризуб» не дасть просто так Китаю безконтрольно нарощувати свою експансію в цьому регіоні.

«Запланована зустріч четвірки США, Індії, Японії та Австралії – складова важливого глобального процесу. Очікується, що Індія буде все більше відігравати важливу роль, а у неї, як і у іншого учасника четвірки – Японії більш ніж неоднозначні відносини з Китаєм. І тому, на погляд експертів, ідеться про велику глобальну інфраструктуру, яка направлена на стримання експансії Китаю не лише в регіоні, а й на глобальному рівні у відповідь на останні експансивні дії Піднебесної», – пояснив Микола Кулініч.

Зважаючи на серйозні економічні відносини з Китаєм, лінія поведінки України повинна бути дуже стриманою, без жодних однозначних реверансів у сторону Китаю.

«У жодному випадку не треба себе заганяти у глухий кут – торговельно-економічну залежність від Китаю. Ми маємо вести вигідну для себе проукраїнську національну політику. Приматом має бути наш національний інтерес. Ми не можемо обирати однозначну орієнтацію лише на того чи іншого актора, а враховувати плинність основних глобальних векторів сучасності. Крапка у формуванні «постковідного» світу ще не поставлена», – переконаний Микола Кулініч.

Як відомо, 15 вересня США, Велика Британія та Австралія об'єдналися у тристоронній безпековий блок AUKUS. За офіційною інформацією – для поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Одаразу після створення нового альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США. У відповідь Франція назвав дії союзників «ударом в спину» і заявила про відкликання відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

У французькому МЗС вважають, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.