Стало відомо, коли буде розглянута справа судді Чауса

Екссудді продовжили цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд призначив на 30 листопада розгляд справи щодо колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Також ВАКС продовжив Чаусу цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

26 листопада у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та отримав $150 тис. неправомірної вигоди (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ на момент скоєння злочину).

За результатами засідання суд призначив цю справу до розгляду по суті на 9:00 30 листопада.

«Колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який обрано обвинуваченому, і продовжила запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

У серпні 2016 детективи НАБУ затримали його «на гарячому». Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

«Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування і покинув територію України», – йдеться в заяві.

Кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення судді через державний кордон України розслідується Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Учора Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

Як відомо, 15 листопада справу екссудді Чауса скеровано до суду.

3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

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