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    Прикордонники затримали на Луганщині хабарника (фото, відео)

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    Прикордонники затримали на Луганщині хабарника (фото, відео)
    фото: ДПСУ та МВС

    Чоловік організував побори з людей для переходу кордону

    У Луганській області за спробу підкупу прикордонника затримали чоловіка, який організував побори з громадян, які перетинають кордон, на пункті пропуску Милове. Про це повідомляє пресслужби МВС та Держприкордонслужби.

    «Затриманий організував схему отримання грошей від осіб, які перетинають державний кордон. У свою схему заробітку шахрай намагався втягнути прикордонника Луганського загону, про що військовослужбовець доповів у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

    Чоловіка затримали на місці злочину після передачі прикордоннику 6,5 тис. грн неправомірної вигоди.

    Затримання проводили оперативники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно зі слідчим Нацполіції за силової підтримки бійців Дозору.

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    Прикордонники затримали на Луганщині хабарника (фото, відео)
    Прикордонники затримали на Луганщині хабарника (фото, відео)
    Прикордонники затримали на Луганщині хабарника (фото, відео)

    Санкція статті за надання неправомірної вигоди посадовцю передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

    Теги: прикордонники МВС Луганщина кордон
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    Прикордонники затримали на Луганщині хабарника (фото, відео)