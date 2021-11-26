Прикордонники затримали на Луганщині хабарника (фото, відео)

Чоловік організував побори з людей для переходу кордону

У Луганській області за спробу підкупу прикордонника затримали чоловіка, який організував побори з громадян, які перетинають кордон, на пункті пропуску Милове. Про це повідомляє пресслужби МВС та Держприкордонслужби.

«Затриманий організував схему отримання грошей від осіб, які перетинають державний кордон. У свою схему заробітку шахрай намагався втягнути прикордонника Луганського загону, про що військовослужбовець доповів у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали на місці злочину після передачі прикордоннику 6,5 тис. грн неправомірної вигоди.

Затримання проводили оперативники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно зі слідчим Нацполіції за силової підтримки бійців Дозору.

Санкція статті за надання неправомірної вигоди посадовцю передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.