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    Колишній генпрокурор Зеленського заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону

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    Руслан Рябошапка переконаний, що Верховна Рада обрала в конкурсну комісію сімох членів, жоден з яких не має&nbsp;мають високих професійних та моральних якостей - Колишній генпрокурор Зеленського заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону
    Руслан Рябошапка переконаний, що Верховна Рада обрала в конкурсну комісію сімох членів, жоден з яких не має мають високих професійних та моральних якостей
    Скрін з відео

    Рябошапка, Клімкін та Данилюк вимагають перезапустити конкурс

    Конкурс із відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який розпочався у понеділок, 25 січня, проводитиме комісія, сформована з порушенням закону. Про це йдеться в в заяві засновників Центру стійкості та розвитку держави ексгенпрокурора України Руслана Рябошапки, ексглави МЗС Павла Клімкіна та екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.

    «Ми вимагаємо скасувати конкурс з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і перезапустити процес у відповідності до закону. Парламент має переобрати членів конкурсної комісії, які відповідають критеріям, визначеним законом», ‒ йдеться у заяві.

    У документі зазначається, що, згідно з законом, обирати антикорупційного прокурора можуть тільки особи, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

    «Проте Верховна Рада обрала в конкурсну комісію сімох членів, жоден з яких не відповідає цим критеріям», ‒ переконані Рябошапка, Клімкін і Данилюк.

    «Як компроміс суспільству пропонується право вето міжнародних партнерів та громадянського суспільства щодо кандидатів на посаду керівника САП. Але проблема в тому, що потенційно найкращі кандидати будуть виключені з конкурсу ще на етапі відбору залежними членами конкурсної комісії», ‒ зазначається в заяві.

    «Розуміючи це, достойні кандидати відмовляться брати участь у відборі, розуміючи заангажованість членів конкурсної комісії та перспективу скасування результатів конкурсу в майбутньому через суд. Як наслідок, українці отримають слабкого та/або залежного головного антикорупційного прокурора, що остаточно зруйнує надію українців на перемогу над топ-корупцією», ‒ застерігають представники Центру стійкості та розвитку держави.

    Саме тому Рябошапка, Клімкін і Данилюк вимагають перезапустити процес обрання керівника САП, а потенційним кандидатам рекомендують відмовитися від участі в оголошеному конкурсі, «щоб не легалізувати можливі маніпуляції та уникнути власної дискредитації».

    «Зі свого боку ми готуємо позов щодо скасування оголошеного конкурсу в судовому порядку, як такого, що відбувається з порушенням закону», ‒ наголосив у відео зверненні ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

    Як повідомлялося, 25 січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

    Нагадаємо, заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

    Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

    Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

    Теги: Павло Клімкін Генпрокурор Верховна Рада конкурс Олександр Данилюк САП Назар Холодницький Руслан Рябошапка парламент звільнення
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