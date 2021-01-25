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    Стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури

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    Заступник генерального прокурора &ndash; керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року - Стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури
    Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року
    Фото: Радіо Свобода

    Конкурс оголошено на заміщення ще двох посад

    З 25 січня стартує конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це минулого тижня повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

    За її словами, таке рішення на засіданні 20 січня ухвалила комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

    22 січня на сайті Офісу генерального прокурора оприлюднили вимоги до конкурсантів.

    Конкурс оголошено й на заміщення ще двох посад: заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва‚ підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

    Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

    Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

    Теги: прокуратура корупція в Україні конкурс САП Назар Холодницький Ірина Венедіктова звільнення
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