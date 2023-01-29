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Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду
Тищенко сфотографувався на фоні усипальниці першого президента Північного В’єтнаму Хо Ші Міна
фото: Микола Тищенко/Facebook

Попри скандал, нардеп Тищенко продовжує своє закордонне турне

Нардеп Микола Тищенко, попри скандал та виключення з зі складу парламентської фракції «Слуга народу», продовжив своє закордонне турне. На сторінці у Facebook 29 січня він оприлюднив світлину на фоні усипальниці першого президента Північного В’єтнаму Хо Ші Міна. Цей архітектурний меморіал розташований у Ханої.

Раніше Микола Тищенко заявив, що поїхав до Азії з офіційною поїздкою. Він уже 2 тижні перебуває за межами України. За його словами, все вище керівництво, зокрема й голова фракції «Слуга народу», знають про його поїздку.

«Іде війна і ми тільки виконуємо накази. Моє місцезнаходження не приховую, всі мої офіційні зустрічі і задокументовані», – заявив Тищенко.

За його словами, він є співголовою групи дружби із В'єтнамом. Тищенко був у Хошиміні, підписуючи усі необхідні документи приблизно 2 тижні. Потім він вирушив до Таїланду.

«Результат: проведено зустріч із представниками королівської сім'ї та досягнуто важливого дипломатичного узгодження для підтримки України», – зазначив депутат.

Тищенко також заявив, що незабаром він знову повернеться до В'єтнаму, щоб провести зустрічі з офіційними особами.

«За наказом вищого керівництва Азійський напрямок є одним із пріоритетних», – заявив Тищенко.

Він зауважив, що його поїздки триватимуть так само, як і планувалося, оскільки він діє виключно на користь України.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.

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Теги: Монако депутат війна Таїланд документи скандал Facebook кордон Офіс президента Микола Тищенко Держприкордонслужба

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