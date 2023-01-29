Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду

Попри скандал, нардеп Тищенко продовжує своє закордонне турне

Нардеп Микола Тищенко, попри скандал та виключення з зі складу парламентської фракції «Слуга народу», продовжив своє закордонне турне. На сторінці у Facebook 29 січня він оприлюднив світлину на фоні усипальниці першого президента Північного В’єтнаму Хо Ші Міна. Цей архітектурний меморіал розташований у Ханої.

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Раніше Микола Тищенко заявив, що поїхав до Азії з офіційною поїздкою. Він уже 2 тижні перебуває за межами України. За його словами, все вище керівництво, зокрема й голова фракції «Слуга народу», знають про його поїздку.

«Іде війна і ми тільки виконуємо накази. Моє місцезнаходження не приховую, всі мої офіційні зустрічі і задокументовані», – заявив Тищенко.

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За його словами, він є співголовою групи дружби із В'єтнамом. Тищенко був у Хошиміні, підписуючи усі необхідні документи приблизно 2 тижні. Потім він вирушив до Таїланду.

«Результат: проведено зустріч із представниками королівської сім'ї та досягнуто важливого дипломатичного узгодження для підтримки України», – зазначив депутат.

Тищенко також заявив, що незабаром він знову повернеться до В'єтнаму, щоб провести зустрічі з офіційними особами.

«За наказом вищого керівництва Азійський напрямок є одним із пріоритетних», – заявив Тищенко.

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Він зауважив, що його поїздки триватимуть так само, як і планувалося, оскільки він діє виключно на користь України.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

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До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.