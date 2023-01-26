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Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно
Микола Тищенко вирішив навідатись у Бангкок
фото з відкритих джерел

Нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні

У Державній прикордонній службі України заявили, що народний депутат Микола Тищенко, який був виключений з партії «Слуга Народу» за поїздку до Таїланду, перетнув кордон згідно з чинними правилами перетину кордону. Про це «Укрінформу» повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Там зазначили, що рішення РНБО про заборону посадовцям виїжджати за межі України на час воєнного стану (можна тільки в службові відрядження) уряд має напрацювати протягом 5 днів.

А наразі пропуск громадян через кордон здійснюється виключно в межах норм законодавства України, яке регламентує Правила перетину кордону і діє на момент перетину людиною кордону.

У прикордонній службі пояснили, що виїзд чоловіків – народних депутатів України за кордон здійснюється за такими документами:

  • у разі виїзду за паспортом громадянина для виїзду за кордон – підтвердження статусу народного депутата;
  • у разі виїзду за дипломатичним паспортом або службовим паспортом – за наявності документів, що посвідчують факт виїзду за кордон у службове відрядження та підтвердження статусу народного депутата.

Нагадаємо, «Слуга народу» Тищенко виїхав до Таїланду. У посольстві України анонсували зустріч з народним депутатом 27 січня.

До слова, Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

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Теги: Микола Тищенко Держприкордонслужба Таїланд

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