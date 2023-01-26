«Проездом на пару дней». Тищенко відреагував на скандал із Таїландом

Тищенко говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки

Микола Тищенко відреагував на своє звільнення з лав партії «Слуга народу»

Скандальний нардеп Микола Тищенко, який відправився до Таїланду, аби зустрітись там із українцями у чотиризірковому готелі, емоційно відреагував на своє звільнення з лав партії.

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Відразу, як було опубліковано інформацію про позбавлення його статусу заступника голови фракції у Верховній Раді, він пішов у чат фракції з'ясовувати стосунки.

Нардеп, що підписаний там як «Тренер», спілкується виключно російською мовою. Він говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки, і начебто абсолютно не мало нічого проти.

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Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити».

Він також додав, що Арахамія в курсі його пересувань, та роботи у рамках групи «дружби В'єтнам». По роботі він їздтить азіатським регіоном, зустрічається з представниками королівської родини, виконуючи завдання партії «орати 24/7».

Нагадаємо, соцмережі вже висміяли мандрівку нардепа у соцмережах.