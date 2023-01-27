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Коли Тищенко виїхав з України? Озвучено ймовірну дату

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Коли Тищенко виїхав з України? Озвучено ймовірну дату
фото з відкритих джерел

Закордонне «відрядження» нардепа почалося 30 грудня

Одразу кілька українських видань, кожне з яких посилається на власні джерела, назвали одну й ту саму дату виїзду з України Миколи Тищенка. Народний депутат від «Слуги народу» почав свій вояж до Південно-Східної Азії 30 грудня минулого року.

Як зізнався сам народний обранець, Таїланд став не першим пунктом призначення його подорожі. «Перша зупинка - Хошимін (це В’єтнам - прим. ред.). З метою безпеки, розкажу про результати відрядження по приїзду у доповіді. У ході понад 2-тижневої роботи підписано відповідні документи. Друга зупинка. Королівство Тайланд… Далі повертаюся до В‘єтнаму, де також будуть проведені робочі зустрічі в рамках групи дружби з моїми в’єтнамськими колегами-парламентарями…», – написав Тищенко у своєму  Facebook.

 У дописі він неодноразово підкреслює службовий характер поїздки, яку називає «відрядженням в Азії». Це відрядження без трьох днів триває вже цілий місяць.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

В результаті скандалу Миколу Тищенка було звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга Народу». Нардепа планують вигнати з фракції. Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет».

Як відомо, вітчизняні посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Про це йдеться в Указі президента №27/2023 «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану». Обмеження стосуються різних категорій держслужбовців. Народні депутати входять до переліку невиїздних осіб. Указ, підписаний президентом України 23 січня, набирає чинності з дня його опублікування та вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Втім, безпосередньо рішення РНБО передбачає для Кабміну п’ятиденний строк для внесення відповідних змін до Правил перетинання державного кордону.

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Теги: В'єтнам Таїланд скандал партія Слуга народу Микола Тищенко

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