Тимошенко радіє, що зупинила земельну реформу
Лідери фракцій разом з прем’єром Шмигалем мають напрацювати механізм, який відтермінує земельне питання до завершення війни
Партії «Батьківщина» вдалося переконати парламентарів не запроваджувати з 1 січня 2024 року другий етап земельної реформи. Про це заявила лідерка фракції Юлія Тимошенко.
«Команді «Батьківщина», яка єдина послідовно в усі часи виступала проти розпродажу землі, вдалося переконати колег по парламенту не запроваджувати з 1 січня 2024 року другий етап так званої земельної реформи. Не дозволяти купувати наші чорноземи юридичним особам, зокрема іноземцям, – і не по 100 га, а по 10 тис. га», – написала вона.
За словами Тимошенко, вона домовилася зустрітися в п’ятницю з лідерами інших фракцій та прем’єром Денисом Шмигалем, аби напрацювати юридичний механізм, який має відтермінувати земельне питання на період після завершення війни.
Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:
а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;
б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.
Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.
Як повідомлялося, 1 січня 2024 року стартує другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.
Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.
Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.
До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.
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