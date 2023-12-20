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Тимошенко радіє, що зупинила земельну реформу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тимошенко радіє, що зупинила земельну реформу
1 січня 2024 року стартує другий етап земельної реформи
фото з відкритих джерел

Лідери фракцій разом з прем’єром Шмигалем мають напрацювати механізм, який відтермінує земельне питання до завершення війни

Партії «Батьківщина» вдалося переконати парламентарів не запроваджувати з 1 січня 2024 року другий етап земельної реформи. Про це заявила лідерка фракції Юлія Тимошенко.

«Команді «Батьківщина», яка єдина послідовно в усі часи виступала проти розпродажу землі, вдалося переконати колег по парламенту не запроваджувати з 1 січня 2024 року другий етап так званої земельної реформи. Не дозволяти купувати наші чорноземи юридичним особам, зокрема іноземцям, – і не по 100 га, а по 10 тис. га», – написала вона.

Тимошенко повідомила, що їй вдалося переконати парламентарів не запроваджувати з 1 січня 2024 року другий етап земельної реформи
Тимошенко повідомила, що їй вдалося переконати парламентарів не запроваджувати з 1 січня 2024 року другий етап земельної реформи
фото: скріншот

За словами Тимошенко, вона домовилася зустрітися в п’ятницю з лідерами інших фракцій та прем’єром Денисом Шмигалем, аби напрацювати юридичний механізм, який має відтермінувати земельне питання на період після завершення війни.

Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:

а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;

б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.

Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

Як повідомлялося, 1 січня 2024 року стартує другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

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Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат земля мораторій на продаж землі

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