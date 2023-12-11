Понад 100 депутатів країн ЄС закликають Конгрес США допомогти Україні

Європейські депутати вважають американську військову допомогу критично важливою та невідкладною

Понад сто провідних європейських законодавців у вівторок надішлють спільний лист конгресменам США із закликом розблокувати додаткове фінансування для України. Про це повідомляє Reuters.

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Відкритий лист, з яким ознайомилося агентство, підписали депутати щонайменше 17 країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Ірландії.

Ініціатором став французький депутат від партії Еммануеля Макрона Бенджамін Хаддад, а серед підписантів є голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот та його італійський колега Джуліо Тремонті.

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«Ми чуємо занепокоєння, яке висловлюють наші американські друзі. Протягом багатьох років американські лідери, демократи і республіканці, просили європейців взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Ми погоджуємося з цим законним проханням», – йдеться в листі.

Європейські законодавці заявили, що з моменту вторгнення Росії ЄС виділив Україні стільки ж коштів, скільки і США.

«Військові витрати зросли по всій Європі. Американська військова допомога, однак, є критично важливою та невідкладною. Перемога Путіна підбадьорила б наших ворогів по всьому світу: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимося. Українці борються, щоб нам не довелося цього робити», – стверджують європейські депутати.

Зазначимо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив деяких республіканців.

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

Як повідомлялося раніше, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Очільник США також прокоментував провальне голосування в Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Вашингтон може надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не може гарантувати майбутніх поставок.