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Понад 100 депутатів країн ЄС закликають Конгрес США допомогти Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Понад 100 депутатів країн ЄС закликають Конгрес США допомогти Україні
Відкритий лист до конгресменів у США підписали депутати щонайменше 17 країн ЄС
фото з відкритих джерел

Європейські депутати вважають американську військову допомогу критично важливою та невідкладною

Понад сто провідних європейських законодавців у вівторок надішлють спільний лист конгресменам США із закликом розблокувати додаткове фінансування для України. Про це повідомляє Reuters.

Відкритий лист, з яким ознайомилося агентство, підписали депутати щонайменше 17 країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Ірландії.

Ініціатором став французький депутат від партії Еммануеля Макрона Бенджамін Хаддад, а серед підписантів є голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот та його італійський колега Джуліо Тремонті.

«Ми чуємо занепокоєння, яке висловлюють наші американські друзі. Протягом багатьох років американські лідери, демократи і республіканці, просили європейців взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Ми погоджуємося з цим законним проханням», – йдеться в листі.

Європейські законодавці заявили, що з моменту вторгнення Росії ЄС виділив Україні стільки ж коштів, скільки і США.

«Військові витрати зросли по всій Європі. Американська військова допомога, однак, є критично важливою та невідкладною. Перемога Путіна підбадьорила б наших ворогів по всьому світу: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимося. Українці борються, щоб нам не довелося цього робити», – стверджують європейські депутати. 

Зазначимо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив деяких республіканців.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

Як повідомлялося раніше, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Очільник США також прокоментував провальне голосування в Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Вашингтон може надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не може гарантувати майбутніх поставок.

Читайте також: Допомога Україні від США. Зеленський зробив обнадійливу заяву
Теги: США депутат фінансування Європейський союз

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